Crotone, vendita abusiva di ortofrutta lungo la strada: sanzioni oltre i 5mila euro

A seguito dei controlli amministrativi finalizzati alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno della vendita abusiva di ortofrutta lungo le strade cittadine, con particolare riguardo al contrasto della presenza di ambulanti, gli agenti della sezione Amministrativa della Polizia Locale di Crotone, hanno elevato oggi due sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di oltre 5 mila euro per l’assenza di autorizzazioni alla vendita e per le occupazioni abusive di suolo pubblico.

La merce posta sotto sequestro, circa 300 chili di prodotti ortofrutticoli, dopo averne accertato l’idoneità al consumo, è stata conferita con provvedimento del sindaco ad un ente caritatevole.