Processo Handover-Pecunia, chiesta conferma per 33 condanne

La procura di Reggio Calabria

Chiesta la conferma di tutte le condanne per i 33 indagati nel processo Handover-Pecunia Olet, appartenenti - secondo l'accusa - al clan dei Pesce di Rosarno ed implicati a vario titolo nel traffico di stupefacenti, nelle estorsioni e persino nelle commesse di lavori per il porto di Gioia Tauro. Questa la decisione del procuratore di Reggio Calabria, Francesco Tedesco, che ha di fatto chiesto la conferma delle condanne emesse in primo grado.

Il processo, nato a seguito della vasta operazione (QUI), riguardava inizialmente 53 soggetti intranei o comunque vicini alla suddetta cosca. I reati contestati sono, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, porto illegale e ricettazione di armi, estorsione, favoreggiamento e traffico di sostanze stupefacenti.

Attività che di fatto permettevano il controllo totale del territorio da parte del sodalizio criminale, che avrebbe così ottenuto anche delle commesse nel porto di Gioia Tauro e persino controllato parte della grande distribuzione alimentare.

LE CONDANNE

Rocco Pesce, 20 anni; Antonino Pesce (classe '91), 20 anni; Antonino Pesce (classe '92), 20 anni; Antonino Pesce (classe '93), 20 anni; Giuseppe Cacciola, 18 anni ed 8 mesi; Domenico Preiti, 16 anni ed 8 mesi; Vincenzo Pesce, 16 anni; Savino Pesce (classe '63), 14 anni; Carmine Giuseppe Cannatà, 14 anni; Antonino Pesce (classe '82), 13 anni; Giovanni Grasso, 12 anni ed 8 mesi; Giovan Battista Cacciola, 12 anni; Salvatore Consiglio, 12 anni; Giuseppe Antonio Ferraro, 12 anni; Luca Fedele, 12 anni; Gioacchino Bonarrigo, 11 anni e 4 mesi; Pasquale Loiacono, 11 anni e 4 mesi; Antonio Megna, 10 anni ed 8 mesi.

E ancora: Cristian Pagano, 9 anni e 4 mesi; Domenico Bellocco (classe '80), 8 anni; Domenico Bellocco (classe '87), 8 anni; Antonio Alessi, 6 anni ed 8 mesi; Rocco Bellocco, 6 anni ed 8 mesi; Salvatore Ferraro, 5 anni e 4 mesi; Francesco Benito Palaia, 5 anni e 4 mesi; Savino Pesce (classe '89), 4 anni; Girolamo Bruzzese, 4 anni; Marco Alviano, 2 anni e 4 mesi; Giuseppe Ferlazzo, 2 anni e 4 mesi; Giuseppe Saladino, 2 anni; Rocco Morabito, 1 anno ed 8 mesi; Salvatore Corrao, 1 anno ed 8 mesi.