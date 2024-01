Swap party a Crotone, scambio abbigliamento ed accessori di seconda mano

Dopo il successo della prima edizione, torna questa domenica (28 gennaio) a Crotone lo Swap-Party, il punto d'incontro per scambiare abbigliamento e accessori di seconda mano. Termine di ovvia derivazione anglosassone: “swap” significa infatti scambio e “party” festa.

In pratica è una festa del baratto e si potrà scambiare fino a dieci capi d'abbigliamento per uomo donna bambino e bambina. Il tutto dovrà essere in buone e/o ottime (meglio se ottime) condizioni ed inoltre devono essere presentati lavati, stirati e quindi privi di qualsiasi macchia e/o difetto. La merce verrà esaminata e valutata in base al suo stato di usura, qualità e brand.

La finalità è quella di rinnovare il proprio guardaroba senza spendere soldi ma, soprattutto, non inquinando. L’obiettivo, infatti, è contribuire alla diminuzione del riscaldamento globale che la produzione del vestiario comporta attraverso la cosiddetta “fast fashion”.

L'appuntamento è dalle ore 10.30 presso Fabbrica, in via Aliicata 18, con la consegna della merce (aperta fino alle ore 13), mentre alle 14.30 è prevista l’apertura.. “SwaParty” è anche socializzazione e per questo l'organizzazione propone anche il brunch dalle 11.30 alle 15.00 ed il “giropizza” dalle 19.00 alle 22.00, il tutto a un prezzo davvero accessibile per comitive di amici e famiglie.

Inoltre, dalle ore 12 partirà l’intrattenimento per i bambini, mentre alle ore 19 un Dj set con a seguito un concerto dal vivo a cura degli Skrokko’n Roll accompagneranno l’aperitivo “Pizzaswap”. Una Domenica tutta da “swappare”!

E' quanto comunicano gli organizzatori di Swap-party Crotone.