Giochi da casinò: i 3 più strani che si possono trovare

Tra il vasto universo dei giochi dei casinò, esiste una categoria intrigante e fuori dagli schemi che sfida le convenzioni del gioco tradizionale. In questo articolo, esploreremo il lato più eccentrico e stravagante dei casinò, presentando i tre giochi casinò più strani che si possono trovare. Da opzioni bizzarre a sfide totalmente inusuali, immergiamoci in un mondo dove la normalità viene messa da parte per lasciare spazio a esperienze di gioco uniche e talvolta surreali.

Telesina

La Telesina, affascinante variante del poker a 5 carte, offre un'esperienza di gioco coinvolgente e ricca di sfumature. Il nome stesso del gioco ha origini intriganti, con una delle teorie più plausibili che lo collega a un'italianizzazione del nome dello stato americano "Tennessee".

Come si Gioca a Telesina

La Telesina si distingue per l'utilizzo di un mazzo francese, ma con la particolarità di rimuovere alcune carte in base al numero di giocatori partecipanti. Ad esempio, se si gioca in sei, si rimuovono le carte dal 5 all'Asso. Il dealer distribuisce inizialmente due carte ai giocatori, una coperta e una scoperta, dando il via alla prima fase di puntate.

La dinamica del gioco prosegue con il dealer che distribuisce successivamente una carta scoperta ai giocatori, seguita da una nuova fase di puntate. Questo processo continua finché i partecipanti non hanno davanti a loro una carta coperta e quattro carte scoperte. Il vincitore è determinato dal punto più alto, seguendo le regole classiche del poker.

Origini del Nome

Sebbene esistano varie ipotesi, quella più plausibile suggerisce un legame con lo stato americano del Tennessee. Questa affascinante connessione tra un gioco italiano e una regione d'oltreoceano aggiunge un elemento di curiosità e intrighi alla Telesina.

War Game

War Game è la scelta ideale per chi è pronto a vivere l'ebbrezza di una battaglia contro il dealer. Questo gioco è noto per la sua semplicità e per la sua capacità di coinvolgere, rendendolo una scelta intrigante per coloro che cercano qualcosa di diverso nei casinò. Il tavolo da gioco di War Game presenta un mazzo composto da sei mazzi francesi, ciascuno con il proprio valore delle carte, dal potente Asso al modesto 2.

Come si Gioca a War Game?

Il gioco inizia con il croupier che distribuisce una carta a sé stesso e una ai giocatori, tutte esposte. A questo punto, si aprono tre possibilità:

Vittoria : Se la tua carta è di valore superiore a quella del dealer, vinci la mano.

Sconfitta : Se la tua carta è di valore inferiore a quella del dealer, perdi la mano.

Guerra: Se le tue carte e quelle del mazziere hanno lo stesso valore, hai la possibilità di dichiarare guerra al dealer o ritirarti perdendo metà della tua puntata iniziale.

Che Cosa Accade se Decidi di "Andare in Guerra"?

Se decidi di dichiarare guerra al banco, il dealer distribuirà una nuova carta, sempre scoperta, a sé stesso e una a te. La carta più alta determina il vincitore, che si aggiudicherà l'intera puntata in palio. In caso di ulteriore pareggio, il giocatore che ha dichiarato guerra avrà la meglio, portando a casa la vittoria e la relativa vincita.

War Game, con la sua dinamica di gioco rapida e la possibilità di dichiarare guerra al dealer, offre un'esperienza unica all'interno del mondo dei casinò.

Keno

Il Keno, affascinante variante del Bingo, è un gioco che offre ai giocatori un'esperienza unica, combinando la suspense del sorteggio con la possibilità di scegliere i propri numeri fortunati. La dinamica è semplice ma coinvolgente: i partecipanti ricevono una scheda numerata da 1 a 80, e dopo aver effettuato la puntata, selezionano venti numeri che sperano verranno estratti dal banco.

Come si Gioca a Keno?

Il fascino di Keno risiede nella libertà di scelta dei numeri da parte del giocatore. Dopo aver puntato, puoi selezionare venti numeri sulla tua scheda, sperando che essi coincidano con quelli estratti durante il sorteggio. La vittoria è determinata dal numero di corrispondenze tra i tuoi numeri e quelli estratti.

Perché Preferire Keno al Bingo?

Molti giocatori preferiscono il Keno al Bingo per la sua natura personalizzabile. La possibilità di scegliere i propri numeri fortunati aggiunge un elemento di controllo e strategia al gioco, rendendo l'esperienza più coinvolgente e personale. Mentre il Bingo è spesso basato sulla casualità del sorteggio, il Keno consente ai giocatori di giocare secondo i propri auspici.

Una Storia Millenaria:

Il Keno ha radici che affondano nella storia, con le prime tracce di questo gioco risalenti a oltre duemila anni fa in Cina. Questo antico passatempo si è evoluto nel corso del tempo, viaggiando attraverso le epoche e le culture per diventare una forma di intrattenimento amata in tutto il mondo. La sua persistenza attraverso i secoli testimonia della sua capacità di affascinare le generazioni e adattarsi alle diverse preferenze di gioco.