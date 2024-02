Il Centro Danza Polistena vola al Barcellona Dance Experience

Una pioggia di premi e di borse di studio per gli allievi del Centro Danza il Discobolo di Polistena diretto da Rossella D’agostino. La Scuola si è presentata al Resilienza Cosenza Edition organizzato da Opes Danza con sei coreografie tutte finite sul podio, portando a casa ben 5 primi premi e un terzo posto, oltre a numerose borse di studio per Roma Cinecittà e una borsa di studio al 100% per il Barcelona Dance Competition.

Grande soddisfazione per tutti gli allievi e per le coreografe Rossella D’Agostino e Jlenia Furfaro che, in questa rassegna, hanno raggiunto traguardi oltre ogni aspettativa. Una giornata veramente speciale per i tanti ballerini giunti ieri da molte parti d’Italia, un’occasione unica per immergersi nel mondo della danza sul palcoscenico del Teatro Garden di Rende, luogo scelto dall’organizzazione del circuito internazionale Opes Danza.

La responsabile del Centro Danza, nonché direttore Artistico nel complimentarsi con i ballerini, esprime tutto il suo compiacimento per le emozioni che ognuno di loro ha saputo dare su un palco così importante. Grande soddisfazione, dimostrata con l’entusiasmo espresso al momento della premiazione per Sara Iannizzi, Sofia Iannizzi, Nicole Mammola, Martina Romeo, Serena Ieraci e Francesca Mileto che si sono esibite con la coreografia “City Dance” ottenendo un brillante terzo posto e la borsa di studio per l’Internazional Dance Competition che si terrà a Cinecittà World il prossimo 11 maggio.

Primi classificati Karol Gambettola, Martina Ascone, Mariapia Marcucci, Elisia Albanese, Michela Greco, e Chiara Colaciuri con “La Canzone di Marinella” così come Viola Boreale, Annarita Condoluci, Giorgia Vecchié, Giulia Tigani, Alessandra Pepe, Giorgia Iannello e Alice Barbara Ciardullo con “Sogni Appesi” e come Viola Boreale, Chiara Colaciuri, Bernadette Condoluci, Rita D’Agostino, Michela Greco, Raissa Giovinazzo, Beatrice Petrollini, Giorgia Iannello, Giulia Romeo, Giulia Tigani e Daniel Zito con la coreografia “One Boy and ten girls”. Nella Categoria “Assolo” ottima prestazione di Raffaele Gargano che con la sua coreografia “Euforia (ingresso nel vortice)” ha ottenuto il primo posto. Tutti i vincitori hanno ottenuto il passaggio all’International Competition di Roma.

Particolare soddisfazione per la coreografia “Don Raffaè” che con Elisa Morano, Aisha Napoli, Francesca Ammendolia, Jlenia Furfaro, Giorgia Leoni, Alessia Curatolo, Alessia Nasso e Alessandra Condoluci che ha vinto la categoria con un meritatissimo primo posto eha ottenuto la borsa di studio al 100% per il Barcelona Dance Experience che si svolgerà dal cinque all’otto settembre 2024 a Lloret de Mar in Spagna.