Siderno partecipa all’incontro alla Farnesina per il progetto “Turismo delle radici”

"Anche la Città di Siderno ha partecipato all’incontro, convocato dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, che si è tenuto ieri pomeriggio nella Sala conferenze internazionali della Farnesina a Roma, in merito all’adesione del Comune al progetto di promozione “Turismo delle radici”. E' quanto comunica il Comune di Siderno.

"L’appuntamento, convocato per i Comuni con più di sei mila abitanti, mirava ad approfondire la possibilità di organizzare eventi e iniziative in occasione del 2024, anno delle radici italiane nel mondo, e di sviluppare strategie condivise tra i tutti gli aderenti. Il nostro comune, rappresentato all'incontro dal Consigliere delegato ai Rapporti con le Associazioni, allo Sport, alle Manifestazioni e agli Eventi, Davide Lurasco, si è reso fin da subito, disponibile a collaborare a questo nuovo progetto del Ministero degli Affari Esteri, che mira a far scoprire le proprie origini italiane a chi è nato all’estero, mettendolo in collegamento con le tradizioni e la cultura della sua famiglia", continua la nota.

"Si tratta di un’interessante operazione turistica e culturale, che, al contempo, potrà dare spazio a nuove future collaborazioni internazionali, anche sul piano degli investimenti economici, facendo conoscere la Città nel mondo attraverso chi, a Siderno, conserva le sue radici", si legge in conclusione.