Cosenza. Torna a casa della madre nonostante il divieto, finisce in carcere

Si sono spalancate le porte della casa circondariale locale per un 41enne cosentino che violando una misura cautelare a suo carico, ovvero quella dell’allontanamento dalla casa familiare col divieto di avvicinarsi e comunicare con la mamma, è stato invece sorpreso ed arrestato in flagranza dai carabinieri mentre era in casa della donna.

L’uomo, nel gennaio del 2023, era stato difatti sottoposto al provvedimento in quanto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia commesso proprio nei confronti della madre.

Dopo l’arresto il 41enne è stato giudicato col rito direttissimo ed il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica, gli ha quindi applicato la custodia cautelare in carcere.