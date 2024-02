Officina dell’arte, Maurizio Casagrande torna al Cilea con “Il viaggio del papà”

Maurizio Casagrande

Torna tra gli amici dell'Officina dell'arte, mercoledì 14 Febbraio al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, l'attore napoletano Maurizio Casagrande con la sua nuova commedia “Il viaggio del papà”, scritta a quattro mani insieme a Francesco Velonà.

Una storia importante che mette in scena il rapporto difficile tra figlio e genitore, un uomo convinto di sapere tutto ma che, improvvisamente, vede crollare ogni certezza.

La mission dell'attore e regista Casagrande è di far sempre ridere il suo pubblico ma anche riflettere. Con semplicità e schiettezza, Maurizio riesce a prendere per mano ogni spettatore e fare un viaggio tra sentimenti e quotidianità.

“È una storia che sono certo piacerà a Reggio Calabria - afferma l'interprete napoletano -. Due realtà che non s'intendono, quella di un padre e del giovane figlio, provano a darsi una possibilità d'incontro, decidendo di fare un viaggio insieme con la speranza che questa esperienza condivisa possa abbattere il muro che li divide. Durante il viaggio, accadrà un evento straordinario che li porterà a cambiare la loro visione del mondo”.

Sul palcoscenico, la sera di San Valentino, insieme al camaleontico Casagrande, ci saranno i bravissimi Ania Cecilia, Michele Capone, Giovanni Iovino e la performer Arianna Pucci.

“Quale migliore occasione per festeggiare insieme l'amore, i buoni sentimenti ma anche, sorridere e trascorrere in compagnia una piacevole serata - aggiunge Casagrande -. È sempre un piacere tornare a Reggio e poi, farlo a casa OdA lo è ancora di più. Tutta la squadra di Peppe Piromalli è straordinaria e io, qui, mi sento a casa. Vi aspetto reggini, non potete mancare".