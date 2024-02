Continuano gli appuntamenti artistici della Società Beethoven Acam di Crotone

Sabato 17 febbraio, presso l’Auditorium del Liceo Musicale “O.Stillo”, sito in Largo Panella S.n.c. a Crotone, sarà di scena il pianista Gabriele Joima. Artista poliedrico e grande interprete della musica romantica presenterà un programma con musiche di J.Brahms, F.Liszt, R.Schumann.

Gabriele Joima. sedicenne romano, studente del III anno presso il Liceo Classico “I. Vian” di Bracciano, studia pianoforte e composizione con il Maestro Stefano Cucci.

Ha partecipato a diversi Concorsi internazionali vincendo prestigiosi Premi:

Primo Premio Assoluto al 15° Concorso Internazionale - Città di Treviso” ;

Primo Premio presso la “Nuova Coppa Pianisti - Incontro Nazionale Giovani Pianisti” di Osimo;

Primo Premio al Concorso “Eleonora Kojucharov” di Roma;

Secondo Premio al Concorso Internazionale “Città di Arona”;

Secondo Premio al 12° Concorso Intemazionale “Andrea Baldi” di Bologna;

Secondo Premio al Concorso “Caro...Swing” di Trevignano Romano;

Terzo Premio al Concorso Pianistico Intemazionale “Città di Albenga” ecc..

Si è esibito da solista presso prestigiose sale per importanti Associazioni come: la Rassegna “Trevignano Proms” , la Rassegna “Concerti in Villa” di Trevignano Romano; il Festival Internazionale “La Musica dei Pre Accademici - Una promessa per il futuro” a Roma, il Festival “Va Culture” a Villa Abbamer di Grottaferrata; la Rassegna Concertistica del Circolo Canottieri Tevere Remo di Roma; a Terracina per l'Associazione Mozart Italia; la Rassegna Concertistica “La Domenica in Musica” di Ascoli Piceno; la Rassegna Concertistica “Domenica alle terme” di Contursi ecc.