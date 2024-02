Controlli sui detentori d’armi, diverse violazioni accertate nel Soveratese

I Carabinieri di Soverato hanno svolto un servizio straordinario sui detentori di armi da fuoco, accertando diverse violazioni nel corso delle oltre 60 verifiche effettuate tra Soverato, Badolato, Chiaravalle Centrale e Guardavalle.

Nel dettaglio, in due distinti controlli, i militari hanno ritrovato due fucili da caccia e le relative munizioni: dopo il decesso dei rispettivi congiunti, avvenuto negli anni scorsi, gli eredi hanno continuato a mantenere ne armi ma senza il titolo di polizia previsto per legge.

In un’altra ispezione, un 72enne è stato trovato con una doppietta mai denunciata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nonostante l’uomo avesse il titolo di polizia. Nell’ambito dello stesso controllo, è stato accertato che il 72enne non avesse usato le dovute accortezze nella custodia di due fucili da caccia, completi di munizionamento e regolarmente denunciati, rinvenuti dietro un arredo del soggiorno.

Nel corso di un’altra verifica, poi, si è accertato che un ultraottantenne abbia omesso anch’egli di adottare le cautele necessarie nella custodia di una pistola regolarmente denunciata, incorrendo nelle sanzioni previste. Per questa mancanza, anche le altre armi e munizioni sono state sequestrate, in via cautelare, a titolo amministrativo.

Infine, è stato accertato che un artigiano ha trasportato una pistola semiautomatica cal.7,65 dal comune dove risiedeva in precedenza fino a quello attuale, nel soveratese, senza il preventivo avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza, omettendo poi di presentare denuncia.