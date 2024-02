Padre segregato in una stanza, alla finestra le sbarre: arrestati figlia e compagno

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È stata una notizia carpita fortuitamente dagli agenti del commissariato di Palmi a far scattare le indagini che hanno portato oggi a scoprire che una coppia avesse segregato il genitore anziano della donna, chiudendolo a chiave, dentro una stanza con la finestra bloccata da reti e sbarre, e lì tenutovi per lunghi periodi della giornata oltre che lasciato solo.

Una situazione che, stando agli investigatori, andava avanti da mesi, e su cui è stata scritta ora la parola fine, facendo scattare le manette ai polsi dei due, una 48enne casalinga ed un 61enne che svolge lavori saltuari, che ora dovranno rispondere di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del padre 81enne della donna, tra l’altro affetto da disturbi depressivi.

Al momento dell’esecuzione del provvedimento giudiziario, gli agenti hanno trovato in casa il compagno della donna che non era neppure in possesso delle chiavi per aprire la stanza della vittima, dal momento che la 48enne le portava con se ogniqualvolta uscisse di casa.

L’anziano, provato seppur non versasse in gravi condizioni di abbandono, al termine delle attività è stato affidato alle cure di alcuni conoscenti mentre la figlia e il compagno, su disposizione del Gip di Palmi, sono stati messi ai domiciliari. Le indagini sono state eseguite sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale locale.