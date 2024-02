Gioco online: sequestrati venti apparecchi illegali, multe per 260 mila euro a bar e circoli

Sono complessivamente venti i personal computer ed i “totem” sequestrati tra bar e circoli che si trovano tra i comuni di Oppido Mamertina e Sant’Eufemia d’Aspromonte. Oltre 260 mila euro le sanzioni amministrative irrogate, mentre è stata proposta la chiusura di tre locali pubblici.

Questo il bilancio di una serie di controlli condotti nelle ultime settimane dai Carabinieri della Compagnia di Palmi e finalizzati al contrasto del gioco illegale, svolti insieme agli operatori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Durante le attività è stato difatti riscontrato che gli apparecchi sequestrati consentissero ai giocatori, molte volte minorenni, di collegarsi ad internet e di intraprendere rischiose scommesse su piattaforme specifiche di gioco on-line, bypassando i canali dell’Agenzia delle Dogane.

Ad Oppido Mamertina, in particolare, nel corso di un solo controllo effettuato in un bar, sono stati ritrovati, nascosti in una sala coperta da tende, ben sei totem (così chiamati per la loro forma slanciata) che consentono di giocare eludendo le concessioni dello Stato Italiano.