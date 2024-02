Calcio, serie C. Lamberto Zauli non è più l’allenatore del Crotone

Lamberto Zauli

l Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Lamberto Zauli. Nel ringraziare il tecnico per l’impegno e la dedizione in quest’anno alla guida della squadra, la società intende augurargli un grosso in bocca al lupo per le sue future esperienze professionali.

La decisione della compagine rossoblù di esonerare il tecnico potrebbe essere stata presa a seguito dei risultati non entusiamanti della compagine pitagorica nella ultime settimane.

Tra le formazioni favorite ad inizio campionato per una promozine in Serie B, i rossonlù non vincono infatti da cinque giornate scivolando in settima posizione in classifica e facendo vacillare oltremodo l'opportunità di un possibile salto di categoria diretto, ovvero senza passare dalla lotteria dei playoff.