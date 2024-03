Calcio, Serie C. Retromarcia del Crotone: esce Baldini e rientra Zauli

Silvio Baldini

Una stagione che sarà ricordata per i colpi di scena quella dell'Fc Crotone, l'ultimo dei quali è arrivato questa sera con l'allenatore Silvio Baldini che avrebbe rassegnato le sue dimissioni dopo appena un mese. Una decisione in un certo senso annunciata dallo stesso tecnico toscano, che dopo sole cinque partite (concluse con 4 sconfitte ed 1 pareggio) si era detto pronto a lasciare.

Detto fatto, dunque: ma a rendere la situazione singolare è il fatto che ad allenare la squadra (attualmente inchiodata al settimo posto del Girone C) sia stato nuovamente richiamato l'ex allenatore Lamberto Zauli, che la società ha esonerato per ben due volte nell'arco di un solo anno.

Il primo episodio nell'ottobre del 2023, quando alla sua rimozione si opposero gli stessi giocatori minacciando di lasciare in blocco la squadra (LEGGI). In quel frangente Zauli riuscì a rimanere in sella, almeno fino al febbraio scorso, quando venne nuovamente rimosso dalla dirigenza (LEGGI). Tuttavia, dopo appena un mese, si appresta nuovamente a dirigere la squadra in vista della prossima partita contro la Casertana. Salvo ovviamente un nuovo colpo di scena.