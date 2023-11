Calcio, Serie C. Crotone-Monterosi 2-1: Bruzzaniti d’orgoglio regala i tre punti ai rossoblù

Il turno valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C Now - Girone C, disputato tra Crotone e Monterosi Tuscia se lo aggiudicano i calabresi con il punteggio di 2-1. Il Crotone, sin dai primi minuti, appare determinato e gestisce la sfera con personalità tant’è che costruisce una pregevole azione che Crialese, al 16’ minuto, trasforma nel gol dell’1-0. I Tori della Tuscia, però, reagiscono e trovano la rete del pari al 33’ con Bittante che coglie l’assist di un compagno di reparto, superando due avversari e portando il risultato sull’1-1. Nella ripresa il Crotone non è affatto remissivo e scende in campo col piglio giusto, prova, costruisce sino alla fine e, nei minuti di recupero (92’), quando ormai la partita stava scivolando verso un inesorabile pareggio, trova d’orgoglio un gol fenomenale con Bruzzaniti che con una rasoiata trova il sette e batte l’estremo difensore Mastrantonio portando il risultato sul definitivo 2-1.





di Francesco Pitingolo

Allo stadio Ezio Scida il Crotone ha affrontato, nello scontro testacoda di oggi, il Monterosi Tuscia, ultima in classifica che ha tentato disperatamente di portare via dalla città pitagorica punti pesanti per risalire la china di una classifica deficitaria e portarsi in zone più tranquille.

I rossoblù di mister Zauli, invece, ottava forza del campionato in piena zona play-off ma lontana dal vertice, hanno tentato, riuscendoci, con tutte le forze, di agganciare il treno di testa per essere sempre più in linea con i progetti societari di inizio stagione.

Il tecnico degli squali, pur galvanizzato dalla vittoria in Coppa Italia che ha visto dare spazio alle seconde linee, sapeva bene che la partita odierna non sarebbe stata esente da insidie e, per lo scontro di oggi, ha deciso di schierare e mandare in campo il suo 3-4-1-2: in porta con il n. 1 Andrea Dini; in difesa Leo, Loiacono e Bove; a centrocampo Tribuzzi sulla fascia, Petriccione che oggi indossa la fascia da capitano, Felippe e D’Ursi; dietro le punte Crialese a sostegno del tandem d’attacco costituito da Vuthaj e Tumminello.

Mister Taurino, dopo la sconfitta interna subita ad opera del Picerno, è giunto in terra calabra per tentare una vera e propria sortita e per dare una sferzata al campionato che vede la sua squadra impantanata nelle zone calde, anzi caldissime della classifica.

Il tecnico dei laziali conosce bene il potenziale della sua rosa e, per l’incontro di oggi allo Scida ha deciso di mandare in campo: con il n.1 l’estremo difensore Mastrantonio e poi a seguire in ordine numerico con il n.10 Frediani, 17 Fantacci, 18 Parlati, 19 Piroli, 20 Bittante, 23 Sini, 25 Altobelli, 29 Palazzino, 33 Mbende, 91 Vano.

A dirigere l’incontro è stato dal Sig. Enrico Gemelli di Messina coadiuvato dagli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata, Edoardo Maria Brunetti di Milano e dal Quarto ufficiale di gara: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia. Il fischietto siciliano ha un precedente con il Crotone ed è relativo alla scorsa stagione, Latina-Crotone terminata con il punteggio di 2-2.

IL PRIMO TEMPO

Inizia il match e a toccare per primo la sfera è la squadra di casa che prova subito a buttarla in avanti nel tentativo di sorprendere la difesa avversaria che è attenta ad arginare, in queste prime battute, la baldanza crotoniate.

È partito aggressivo il Crotone che mostra subito i muscoli e i denti agli avversari cercando continuità nelle azioni offensive, senza essere frenetico, costringendo gli avversari ad abbassare il baricentro.

Al quarto d’ora, il Monterosi che finora si è difeso in maniera ordinata non concedendo azioni pericolose e clamorose agli avversari, prova a fare capolino nell’area avversaria, ma il Crotone appare determinato e gestisce la sfera con personalità tant’è che, su ribaltamento di fronte, costruisce una pregevole azione con Felippe che cambia su Tribuzzi che crossa all’indirizzo di Crialese che, al sedicesimo minuto, sblocca la gara portando il risultato sull’1-0 per i pitagorici.

Continua la squadra di Zauli a macinare gioco specialmente con Tribuzzi che cresce di minuto in minuto e consente, ai suoi compagni di volare sulle ali dell’entusiasmo e presidiare la zona avanzata del terreno di gioco.

Al 28’ i Tori della Tuscia diventano pericolosi e provano ad imbastire un’azione offensiva trovando una chance con il capitano Piroli che, su sviluppo da calcio d’angolo, spara sopra la traversa; ma il pareggio è solo rinviato di qualche minuto perché al 33’ Bittante coglie l’assist di un compagno di reparto, supera due avversari e porta il risultato sull’1-1.

I padroni di casa, apparentemente sotto choc, provano l’immediata reazione ma è il Monterosi che dà filo da torcere agli squali in questo finale del primo tempo regolamentare che termina dopo un minuto di recupero.

Il Crotone fa quasi tutto bene... parte con personalità e difende in maniera ordinata riuscendo a creare, senza frenesia, l’azione da rete che ha portato con Crialese, seppur temporaneamente, in vantaggio i pitagorici.

Col passare del tempo il Monterosi prende le misure e riesce a trovare la rete del pareggio suggellando, di fatto, gli intenti degli ospiti, giunti sul manto erboso dello Scida per rilanciare la classifica e portare punti pesanti contro una favorita alla vittoria finale del torneo.

IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa e il Crotone opera subito un doppio cambio: entra Bruzzaniti per Crialese e Pannitteri (giocatore fondamentale nel turno di Coppa Italia) prende il posto di D’Ursi; nessuna sostituzione per il Monterosi.

A toccare la prima sfera sono gli ospiti, fermati subito in fallo laterale dai centrocampisti pitagorici che provano a spingere in questi primissimi minuti del secondo tempo al fine di creare azioni offensive degne di nota.

Il Crotone, oggi in campo con l’imperativo di vincere per non perdere ulteriore terreno in classifica, sembra non riuscire a trovare la verve di inizio partita lasciando troppo spazio ai Tori della Tuscia sempre pronti a ripartire in contropiede con verticalizzazioni.

Iniziano a rumoreggiare i 3.893 tifosi presenti nell’impianto sportivo e il Crotone inizia a velocizzare la manovra fallendo per poco l’appuntamento col gol con Pannitteri prima e poi, su sviluppo da calcio d’angolo, con Bove che colpisce la traversa.

Reagisce il Monterosi che riparte e colpisce, su ribaltamento di fronte il legno superiore della porta con Fantacci che fa sussultare lo Scida.

Al 67’ inizia il valzer delle sostituzioni e la compagine ospite sostituisce Vano con Di Francesco e Palazzino con Ekuban mentre il Crotone cambia uno spento Vuthaj con Guido Gomez.

Il gioco riprende, la partita si innervosisce e, a seguito del fallo di Piroli su Pannitteri, inizia una mischia che il direttore di gara riesce infine a sedare.

Alza i giri del motore il Crotone che si sbilancia in avanti anche con Bove che diventa vero e proprio leader e trascinatore della gara non solo in difesa, ma anche in avanti facendo sovente capolino nell’area avversaria.

All’82’ Jurcec (subentrato all’81’ a Felippe) si inventa una ghiotta azione che passa dai piedi di Bruzzaniti il quale crossa per Tumminello che di testa non centra il bersaglio.

Il Crotone non ci sta e al 92’, quando ormai la partita stava scivolando verso un inesorabile pareggio, trova d’orgoglio un gol fenomenale con Bruzzaniti che con una rasoiata trova il sette e batte l’estremo difensore Mastrantonio portando il risultato sul definitivo 2-1.

Dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara fischia il termine delle ostilità e alla fine, lo scontro tra le due avversarie del girone C che avevano l’obbligo di vincere, lo porta a casa il Crotone che muove, come richiesto, la classifica nella quale si rilancia.

Sfrutta a pieno il turno casalingo lo squalo pitagorico contro l’ultima in classifica; pitagorici che partono bene ma si spengono nel prosieguo della gara trovando nel finale una reazione d’orgoglio che consente, in extremis, alla squadra di Zauli, di tornare al successo in campionato.

Il Monterosi aveva pregustato un punto pesante contro una favorita del torneo ma alla fine si è dovuto arrendere alla maggiore qualità del Crotone che nel recupero è riuscito a togliere il coniglio dal cilindro portando a casa l’intera posta in palio.

Appuntamento a sabato prossimo 18 novembre quando gli squali pitagorici saranno chiamati ad un’altra impresa sportiva contro la Casertana, quarta forza del campionato.

IL TABELLINO

Crotone-Monterosi 2-1:

Reti: al 16' pt Crialese C. (Crotone), al 45'+3 st Bruzzaniti G. (Crotone) al 34' pt Bittante L. (Monterosi Tuscia).

Crotone: Dini A. (Portiere), Leo D., Bove D., Loiacono G., Tribuzzi A. (dal 45'+5 st Spaltro R.), Felippe Martello L. (dal 37' st Jurcec J.), Petriccione J., Crialese C. (dal 1' st Bruzzaniti G.), D'Ursi E. (dal 1' st Pannitteri O.), Tumminello M., Vuthaj D. (dal 23' st Gomez G.). A disposizione: Cantisani R., D'Alterio F. (Portiere), Giannotti P., Giron M., Martino A., Negro Di Stefano V., Papini F., Schiro T.

Monterosi Tuscia: Mastrantonio D. (Portiere), Altobelli D., Piroli D., Sini S., Mbende E., Bittante L., Parlati S., Frediani M. (dal 39' st Di Renzo A.), Palazzino F. (dal 25' st Di Francesco D.), Vano M. (dal 25' st Ekuban J.), Fantacci T. (dal 40' st Silipo A.). A disposizione: Di Paolantonio A., Ferreri G., Giordani P., Perrotta F., Rigon A. (Portiere), Tolomello F.

Arbitro: Gemelli di Messina

Marcatori: 16’pt Crialese (C), 33’pt Bittante (M), 48’st Bruzzaniti (C)

Ammonizioni: al 33' st Loiacono G. (Crotone), al 40' st Tribuzzi A. (Crotone), al 45' st Bove D. (Crotone) al 10' pt Sini S. (Monterosi Tuscia), al 38' pt Frediani M. (Monterosi Tuscia), al 40' pt Parlati S. (Monterosi Tuscia), al 30' st Fantacci T. (Monterosi Tuscia), al 31' st Mbende E. (Monterosi Tuscia), al 33' st Piroli D. (Monterosi Tuscia), al 42' st Mastrantonio D. (Monterosi Tuscia).

Biglietti n. 552, incasso 2.452,00

Abbonati n. 3.341, rateo 10.710,69

Totale titoli n. 3.893, incasso 13.162,69