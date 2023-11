Calcio, Serie C. Il Crotone attende il fanalino Monterosi: occhio ai colpi di coda!

Dopo la vittoria sul Brindisi, nel match valevole per la Coppa Italia, il Crotone rigioca allo “Scida” per la tredicesima giornata di campionato. Una ripartenza con la spinta del proprio pubblico per riagganciare le squadre del gruppo di testa che stanno guadagnando altri spazi preziosi. La formazione di mister Zauli riprende dall’ottava posizione, con 18 punti e una media gol non del tutto promettente: 8 realizzati e 8 subiti in pagella. A preoccupare di più restano gli infortuni di Vitale, D’Errico e Gigliotti, punti chiave della formazione pitagorica.





Il Crotone ospita il Monterosi carico di problemi: ultimo in classifica con la peggiore difesa del campionato (23 reti subite) dopo la Turris (25). Un match che potrebbe rilanciare i pitagorici verso il gruppo di testa.

Zauli tiene a precisare che non vi sono “partite facili e il Monterosi resta un avversario spigoloso che giocherà per conquistare i tre punti”.

Il suo punto di vista è che “il primo avversario di una squadra è se stessa”, vale se si gioca contro un avversario di alta classifica o per la salvezza, come sarà col Monterosi.

“Noi - dice il tecnico - dobbiamo giocare sempre al massimo delle proprie potenzialità per raggiungere il massimo per una squadra che ha un potenziale all’altezza di vincere parecchie partite in questo campionato”. Per Zauli “l’obiettivo, contro il Moterosi, è quello di entrare in campo da squadra vera e fare una grande partita”.

L’incontro vinto contro il Brindisi, in Coppa Italia, ha avuto protagonisti molti giocatori che non hanno trovato molto spazio nelle dodici giornate disputate, e potrebbero riapparire allo “Scida”, contro il la formazione viterbese, viste le importanti assenze forzate per infortuni.

Una filosofia di scelte che il mister pitagorico ha sempre difeso, considerando tutti disponibili, giornata dopo giornata, pur riconoscendo la “titolarità” di sette undicesimi della formazione da mandare in campo.

“La stima è estesa a tutti, pur riconoscendo la qualità di alcuni. Sono tutte risorse importanti per il Crotone e ognuno si deve sentire protagonista”. Un’analisi maturata dopo la partita col Messina, dati gli infortuni.

Mister Zauli non sottovaluta le difficoltà che possano emergere da questo incontro con l’ultima in classifica, “Vorremmo offrire poche occasioni al Momerosi, che nelle ultime giornate ha fatto punti. Ad Avellino ha perso a tre minuti dalla fine, su calcio d’angolo, e chiede ai suoi massimo cinismo”.

Le valutazioni del “modulo” non sono del tutto positive perché non ancora metabolizzato. Il 3-5-2, apparentemente offensivo, ha trovato maggiore superiorità numerica in fase difensiva, e pochi servizi per Tumminello e Gomez in Avellino-Crotone (0-0).

Una debolezza offensiva che si è cercato di recuperare con l’inserimento di D’Ursi, distintosi più per le personali azioni d’attacco, non sempre finalizzate nello specchio della porta. Un pareggio che sommato a quello conseguito in casa col Messina (3-3) ha aggiunto in classifica due punti su sei. Due passi falsi per la formazione di mister Zauli che hanno rimandato l’aggancio al gruppo di testa.

È chiaro che non esiste un sistema di gioco perfetto, ma insistere su delle linee deboli, che non trovano punti di forza concreti, per la poca flessibilità di alcuni giocatori, diventa sempre una ricerca o sperimentazione inutile, come è risultato nella fase di preparazione ai play off, nello scorso campionato.

A questo punto sarebbe utile un secco 4-4-2 che esalta le individualità di alcuni giocatori di peso di cui il Crotone dispone, con maggiori servizi per Gomez e Tumminello.

In zona “rossa” per infortuni restano D’Errico, Vitale, Gigliotti; oltre a Papini, qualche problema è sorto per Guido Gomez che il mister valuterà all’ultima rifinitura, compreso Vinicius che, dopo la partita col Brindisi, ha accusato fastidio al polpaccio,

L’ARBITRO

Crotone-Monterosi, valevole per la 13ma giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma domenica 12 novembre 2023 alle 14 allo stadio Ezio Scida i Crotone sarà diretta al signor Enrico Gemelli di Messina. Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata ed Edoardo Maria Brunetti di Milano. IV Uomo: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia.

I CONVOCATI

Crotone: Dini, Papini, Giron, Bove, D’ursi, Felippe, Gomez, Petriccione, Crialese, Vinicius, Bruzzaniti, Loiacono, Tribuzzi, Leo, D’alterio, Jurcec, Giannotti, Cantisani, Vuthaj, Spaltro, Schirò, Martino, Pannitteri, Tumminello. Indisponibili: D’errico, Gigliotti, Lucano, Vitale.

Monterosi: non pervenuti.

DOVE VEDERLA

Crotone-Monterosi sarà visibile su Sky, emittente satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva, e attraverso Sky Go.