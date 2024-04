Calcio, Serie C. Tumminello e Gomez spengono il Monopoli e riaccendono il Crotone: playoff centrati

Lo scontro valevole per la trentasettesima e penultima giornata del campionato Serie C Now Girone C, disputata tra Crotone e Monopoli se l’aggiudica la squadra calabrese con il punteggio di 3.1. Dopo un inizio scoppiettante del Crotone il team pugliese prende coraggio e riesce a guadagnare, all’undicesimo minuto, una punizione che trasforma in rete grazie ad un cross di Borello su De Risio il quale sorprende l’estremo difensore pitagorico portando, al 12’, gli ospiti in vantaggio. Per il pareggio del Crotone bisogna attendere il 67’ quando il neo entrato Kostadinov apre per Giron il quale crossa a sua volta per Tumminello che di testa ristabilisce la parità portando il risultato sull’1-1. Dopo il gol del pareggio si riaccende il Crotone con Vinicius che crossa in area per il solito Tumminello che, sempre di testa, ribalta la gara allo Scida portando, al 70’, il risultato sul 2-1. La musica di questo secondo tempo vede sempre il Crotone capofila con Tribuzzi che orchestra una buona azione culminata con un passaggio per Guido Gomez che, da bomber vero, segna il gol del 3-1.





di Francesco Pitingolo

Il match appena conclusosi ha onorato le aspettative della vigilia. Partita secca tra due squadre animate dagli stessi sentimenti da vietato sbagliare per conquistare, seppur con solo una giornata di anticipo dalla fine della regular season, un posto nei playoff per il Crotone e uscire dalla zona playout per il Monopoli.

I Calabresi sono così giunti sul manto erboso dello Scida, sapendo che il turno casalingo era una partita che valeva una stagione, consapevoli pur anche di dover riconquistare l’amore del proprio pubblico poiché, il girone di ritorno, non ha soddisfatto le aspettative dei supporter crotoniati e non solo.

Al Crotone di mister Lamberto Zauli la vittoria casalinga mancava come il pane, ovvero dal 7 gennaio e maturata contro il Catania per 3-0 e pertanto il tecnico pitagorico ha giustamente suonato la carica per tentare di staccare un biglietto di giostra per i tanto agognati spareggi promozione, forte anche di recuperi importanti in formazione su cui non si è potuto contare durante la stagione.

Il mister rossoblù, senza Zanellato a centrocampo - squalificato - e con diversi calciatori in diffida (Battistini, D’Angelo, Dini, Gigliotti, Leo, Papini, Stronati, Tribuzzi) ha deciso di schierare un 3-5-2 mandando in campo: con il n.22 l’estremo difensore D’Alterio; in difesa Leo, Gigliotti e Loiacono; a centrocampo Tribuzzi, D’Errico, Vinicius, D’Ursi e Giron; in attacco Tumminello e Gomez.

Il Monopoli di mister Taurino, reduce da una sconfitta interna contro il Taranto, è giunto in Calabria per tentare il colpo gobbo contro quella che sarebbe dovuta essere una vip del torneo di lega pro.

La compagine pugliese, in cerca di punti pesanti in trasferta, sapendo di dover affrontare una partita “tosta” ha deciso di utilizzare uno speculare 3-5-2 ponendo in campo: in porta con n. 12 Dalmasso e poi a seguire in ordine numerico col n.4 Angileri, 7 Sosa, 9 Tommasini, 10 Borello, 14 Viteritti, 16 Ferrini, 19 De Risio, 20 Bizzotto, 78 Iaccarino, 95 Barlocco.

A dirigere l’incontro è stato il Sig. Antonino Costanza della sezione di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Marco Matteo Barberis di Collegno e Pierpaolo Vitale di Salerno. Quarto ufficiale di gara: Alfredo Iannello di Messina.

Il fischietto siciliano ha tre precedenti con gli squali: Crotone-Turris 0-0 (Serie C 2022-23), Giugliano-Crotone 1-2 (Serie C 2023-24) e Picerno-Crotone 0-0 (Serie C 2023-24).

IL PRIMO TEMPO

Inizia l’incontro dopo un minuto di raccoglimento per Mattia Giani (giovanissimo calciatore spirato dopo un malore la scorsa settimana) e a toccare per primo la sfera è il Monopoli con Sosa che innesca un giro palla, fermato sulla fascia da Leo che chiude in fallo laterale.

I primi minuti di gioco sono caratterizzati da una fase di studio, con il Crotone che è evidentemente a caccia di una vittoria contro un gabbiano pugliese che appare in buona condizione atletica e che prova a sorprendere gli squali ionici con pericolose verticalizzazioni sull’ex Borello, per il momento controllato dalla difesa rossoblù.

Il primo squillo del Crotone arriva al 6’ minuto quando Leo, da fallo laterale, lancia la sfera in area e, su sviluppo d’azione Tribuzzi trova la testa di Giron che stampa la palla sul palo, facendo sussultare i tifosi presenti allo Scida.

I padroni di casa dimostrano di aver approcciato alla grande la partita continuando a macinare gioco, ma gli avversari non sono certo arrendevoli e trovano, al 9’ minuto, una conclusione con Sosa che D’Alterio blocca senza problemi.

Il team pugliese prende coraggio e riesce a guadagnare, all’undicesimo minuto, una punizione che trasforma in rete grazie ad un passaggio di Borello che crossa all’indirizzo di De Risio il quale, con una bellissima girata, sorprende l’estremo difensore pitagorico portando, un minuto più tardi, gli ospiti in vantaggio.

I pitagorici non demordono e provano una rabbiosa reazione, necessaria per raddrizzare la gara, ma il Monopoli è attento e controlla la veemenza dell’attacco rossoblù.

Passano i primi venti minuti e il Crotone commette il primo fallo da frustrazione con Vinicius che ferma irregolarmente un avversario guadagnando il primo giallo del match. Anche il Monopoli inizia a far sentire i tacchetti e, dopo appena un minuto (21’), anche De Risio finisce sul taccuino dei cattivi.

Inizia a rumoreggiare il pubblico dello Scida perché il gabbiano bianco verde protegge bene la porta e si dimostra letale nelle ripartenze che mettono in difficoltà la difesa dei calabresi.

Quando sul cronometro viene scandita la mezz’ora, il Crotone prova a distendersi in area avversaria trovando una conclusione con Tumminello respinta senza problemi da Dalmasso che, a dire il vero finora, non è stato granché impegnato.

Nel prosieguo della gara le due squadre si distendono ed è un susseguirsi di emozioni e ribaltamenti di fronte che tengono tutti i tifosi col fiato sospeso anche in virtù dei risultati parziali che provengono dagli altri campi.

Dopo due minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine del primo tempo regolamentare. Alla fine della prima frazione di gioco sono emerse le solite incertezze dei calciatori rossoblù che partono col coltello fra i denti salvo poi smarrirlo nel prosieguo della gara facendosi intimorire dal gioco degli ospiti.

Meglio il Monopoli in questi primi quarantacinque minuti che merita il vantaggio, forte anche di un gioco propositivo che non ha concesso al Crotone di esprimere e concretizzare gli schemi provati in allenamento.

I calabresi hanno cercato l’immediata reazione al gol dello svantaggio ma, come sovente è accaduto in questo campionato, lo squalo sembra aver smarrito la via del gol e la mentalità della squadra vincente, apparendo, talvolta, finanche remissiva subendo, in più occasioni la baldanza degli avversari.

IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa senza sostituzioni per entrambe le formazioni e stavolta è il Crotone a toccare la sfera con Gomez che prova a costruire l’azione dal centrocampo nell’intento di sorprendere la difesa ospite che, con molta attenzione, si alza facendo finire in offside l’attaccante pitagorico.

Il Crotone sembra essersi disposto con un più cauto 4-4-2 in questo secondo tempo dando dimostrazione, nei primi istanti della ripresa, di voler provare a dare una scossa fondamentale al match.

Dopo appena cinque minuti prova a spingere lo squalo ionico e conquista un corner battuto da D’Errico che crossa in area per Gomez il quale, per poco, manca la rete del pareggio grazie anche ad un intervento decisivo di Dalmasso che salva la porta e il risultato.

La compagine di casa sembra aver riacquistato fiducia nei propri mezzi e alza il ritmo del gioco contro un Monopoli che ordinatamente controlla e, con calma, prova a tenere palla per mantenere un risultato importantissimo per i pugliesi.

Passano i due terzi di gara e gli ospiti guadagnano, con Borello, un calcio di punizione dal limite battuto dallo stesso calciatore bianco verde con poca precisione, facendo finire la sfera tra gli spalti senza centrare lo specchio della porta.

Il Crotone inizia un tiki taka nella zona avanzata del terreno di gioco che non si concretizza in una vera e propria azione offensiva. Al 65’ minuto arriva il primo doppio cambio della serata rossoblù: esce D’Errico per Felippe mentre D’Ursi lascia il posto a Kostadinov.

Finalmente il Crotone al 67’ imbastisce un’azione degna di nota quando il neo entrato Kostadinov apre per Giron il quale crossa a sua volta per Tumminello che di testa ristabilisce la parità portando il risultato sull’1-1.

Improvvisamente si riaccende il Crotone con Vinicius che crossa in area per il solito Tumminello il quale, sempre di testa al 70’, ribalta la gara allo Scida portando il risultato sul 2-1 cambiando di fatto, in una manciata di minuti, completamente il volto del match.

I padroni di casa ora gestiscono la gara con personalità avendo ritrovato il pallino del gioco che pareva smarrito, mettendo in difficoltà il Monopoli che ha mal digerito e incassato l’improvviso uno-due pitagorico.

Gli ospiti provano a cambiare qualche interprete e sostituiscono Ferrini e Tommasini con Berman e De Paoli; il Crotone risponde al 78’ facendo entrare Rispoli e D’Angelo per Tumminello e Leo.

La musica di questo secondo tempo, nonostante le sostituzioni, non cambia perché è sempre il Crotone che macina gioco con Tribuzzi il quale orchestra una splendida azione culminata con un passaggio per Guido Gomez che, da bomber vero, segna il gol del definitivo 3-1.

Si prova un forcing finale per entrambe le compagini ma ormai è tardi perché dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine delle ostilità

IL PUNTO

In questo match il Crotone, nel secondo tempo, ha letteralmente cambiato passo facendo svanire, in una manciata di minuti, tutte le fragilità che aveva dimostrato di avere in questo girone di ritorno.

Un Tumminello caparbio e un Gomez sempre sul pezzo regalano i tanto agognati playoff agli squali pitagorici che stasera centrano l’obiettivo stagionale con una giornata di anticipo dalla fine della regular season.

Il Monopoli ha fatto la sua onesta gara, riuscendo a condurre la partita per una buona parte, ma alla fine la qualità dei calabresi è uscita fuori ribaltando un risultato che pareva stregato.

Tira un sospiro di sollievo mister Zauli che potrà iniziare a fare le prove generali nel prossimo turno contro l’Avellino prima di iniziare i tanto voluti spareggi promozione.

Bei segnali per il tecnico pitagorico che finalmente ritrova non solo la vittoria in casa dopo tre mesi ma anche la prestazione che a Crotone mancava da tempo.

IL TABELLINO

Crotone-Monterosi 3-1

Crotone: D’Alterio; Leo (33’st Rispoli), Gigliotti, Loiacono; Tribuzzi, D’Errico (20’st Felippe), Vinicius, D’Ursi (20’st Kostadinov), Giron; Tumminello (33’st D’Angelo), Gomez (41’st Comi). A Disp. : Dini, Martino, Bove, Papini, Crialese, Cantisani. All. Zauli

Monopoli: Dalmasso; Ferrini (28’st Berman), Bizzotto, Angileri (41’st Peschetola); Viteritti, Borello, De Risio (38’st Ardizzone), Iaccarino (38’st Buoevardi), Barlocco; Tommasini (28’st De Paoli), Sosa. A Disp. : Vitale S., Fornasier, Cristallo, Simone, Hamlili, Arioli, Vitale M.

Arbitro: Costanza di Agrigento

Reti: 11’pt De Risio (M), 22’st e 24’st Tumminello (C), 35’st Gomez (C)

Ammoniti: Vinicius (C), De Risio (M), Sosa (M), Giron (C), Ferrini (M), Tumminello (C)Angoli: Cr 4- Mo 4 .Recupero: 2’ pt - 5’ st; Biglietti: n. 713,

Incasso 3.061,00

Abbonati n 3.341, rateo 10.710,69

Totale titoli 4.054, incasso 13.771,69