Controlli ad Isola Capo Rizzuto: denunce per maltrattamenti e furto di energia elettrica

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri di Isola Capo Rizzuto per contrastare il furto di energia elettrica, svolti assieme a tecnici e personale qualificato dell'Enel. Attività svolta su tutto il territorio comunale, che questa volta si è incentrata in particolar modo nella zona centrale e nella località di Sant'Anna.

Proprio nel centro cittadino sono stati riscontrati due differenti casi di appropriazione indebita. In una abitazione è stato installato un bypass per evitare il passaggio della corrente dal contatore, mentre in un secondo caso è stato rinvenuto un vero e proprio allaccio abusivo diretto con la rete pubblica. In entrambi i casi, i titolari delle rispettive abitazioni - un uomo ed una donna del posto - sono stati denunciati a piede libero.

Discorso diverso invece a Sant'Anna, dove un uomo, titolare di una struttura ricettiva, avrebbe sfruttato un bypass elettrico per alimentare la sua impresa. Secondo una prima stima, avrebbe sottratto indebitamente ben 14 mila euro di energia elettrica, motivo per il quale è stato arrestato e poi subito rimesso in libertà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Infine, sempre i militari della locale tenenza sono intervenuti per un caso di "codice rosso" nei confronti di un cinquantaseienne, posto agli arresti domiciliari - come richiesto dal gip del Tribunale di Crotone - per continui comportamenti minacciosi e violenti nei confronti dell'ex compagna.