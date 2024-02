Laino Castello: il rilancio del borgo antico per puntare a uno sviluppo turistico e sostenibile

Il Comune di Laino Castello prosegue l’azione di sviluppo del borgo antico, che ha visto recentemente il completamento dei lavori di ripristino della parte più antica del paese. Questa iniziativa mira a valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale di Laino Castello, promuovendo un turismo esperienziale incentrato sull'arte e la cultura locale. Il borgo antico di Laino Castello, con le sue stradine tortuose, le antiche dimore e i suggestivi scorci panoramici, rappresenta un vero gioiello da scoprire.

Grazie ai recenti interventi di restauro e valorizzazione, il Comune ha restituito nuova vita a questo prezioso patrimonio, rendendolo accessibile ai visitatori e residenti. L'obiettivo principale di questo progetto è quello di attrarre turisti interessati a vivere un'esperienza autentica e coinvolgente, immergendosi nella storia e nelle tradizioni del territorio. Laino Castello punta a diventare una meta ambita per gli amanti dell'arte, della cultura e della gastronomia locale, offrendo eventi, mostre, laboratori e itinerari tematici che permettano di scoprire la bellezza e l'autenticità di questo luogo unico.

Il Comune di Laino Castello invita tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza indimenticabile a visitare il borgo antico e a partecipare alle iniziative culturali e artistiche in programma. Con il suo fascino senza tempo e la sua autenticità, Laino Castello si propone come meta ideale per chi cerca emozioni genuine e un viaggio nel cuore della Calabria più autentica.