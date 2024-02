Sellia Marina. Pedone muore investito da un’auto sulla statale 106

Una persona è deceduta questa sera in un incidente stradale avvenuto stasera lungo la Statale 106 Jonica, al chilometro 201,800 nel territorio comunale di Sellia Marina, nel catanzarese.

La vittima, per cause che sono ancora in fase di accertamento, e da quanto appreso, stava camminando a piedi quando è stata investita mortalmente da un’auto.

Inutili i soccorsi. Sul posto oltre ai sanitari, sono intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità che nel tratto interessato ha registrato dei rallentamenti.