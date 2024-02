Automobilismo. La New Generation Racing lancia il Track Day, iscrizioni fino al 7 marzo

Nuova stagione alle porte e la New Generation Racing inaugura il proprio 2024 con un evento che sarà aperto alle macchine da competizione e anche alle auto stradali e si svolgerà sulla pista dei Due Mari ad Amato, in provincia di Catanzaro.

Tutto questo è stato realizzato per dare il benvenuto al nuovo anno da corsa con la New Generation Racing che lo ha voluto fare attraverso i momenti che uniscono la passione di tutti, attorno alle auto.

Il Track Day sarà anche un modo per divertirsi passando una giornata all'insegna della passione, ma anche per prepararsi al meglio e tenendosi in allenamento, in vista degli impegni in salita e negli slalom.

Il programma di questo evento che si svolgerà il 10 marzo, prevede la regolarizzazione delle iscrizioni prima del via, con le stesse che però scadranno il 7 marzo. Alle 9.30 ci sarà il via della manifestazione. Il costo per iscriversi sarà di 60 euro e oltre all'iscrizione sarà compresa la prima colazione.

Per informazioni si possono contattare i numeri di telefono 380 4739004 e 389 5145888 o visitare la pagina social New Generation Racing. L’evento vedrà la collaborazione di Pista 2 Mari, Rosso Scuderia Catanzaro e Club Autostoriche Catanzaro 2022.