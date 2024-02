Ponte sullo Stretto. Ad Ciucci: dall’estate possibile avviare i lavori

Le prime attività sul territorio propedeutiche all’avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto, potrebbero partire già dalla prossima estate: parola del numero uno della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci.

L’amministratore delegato della concessionaria, a margine dei lavori della scuola politica della Lega, si è difatti sbottonato su dati e date, sbandierando la massima trasparenza: “Il progetto – ha detto infatti Ciucci - è stato approvato il 15 febbraio. Prima dell’approvazione non era un progetto definito e non poteva essere pubblicato. In questi giorni tutta la progettazione diventa pubblica con la trasmissione” dei documenti “a tutti i ministeri, Regioni e enti locali competenti per la valutazione in conferenza dei servizi e la valutazione di impatto di impatto ambientale”, da qui in poi, dunque, “Tutto il progetto sarà trasparente e a disposizione di tutti”.

L’Ad ha poi confermato che l’azienda sta puntando al massimo del risultato “e il massimo che si può fare - ha precisato - è arrivare entro giugno al Cipes e avviare i lavori in estate”.

La Stretto di Messina, come confermato ancora da Ciucci, sta trasmettendo la documentazione appena approvata, il 15 febbraio, dal Cda ai ministeri competenti per la conferenza dei servizi e per le valutazioni di impatto ambientale”.