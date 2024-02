Auto in fiamme nella notte a Cassano: indagini in corso

Due auto sono state distrutte dalle fiamme, nella notte, a Cassano all'Ionio. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari, intervenuti lungo Via IV Novembre nella zona nord di Cassano: le auto coinvolte dal rogo erano tutte parcheggiate in strada sulla pubblica via.

Stando ad una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da una Citroen di proprietà di un sessantasettenne del posto, per poi coinvolgere anche una vicina Bmw. Questi mezzi sono andati completamente distrutti, mentre una terza auto (una Opel parcheggiata li vicino) è rimasta danneggiata.

Messa in sicurezza la zona sono intervenuti dunque i Carabinieri della locale compagnia, che dopo i rilievi del caso hanno avviato le indagini. Quasi certa la natura dolosa del rogo.