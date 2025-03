Autovetture incendiate a Cassano, due arresti: coinvolto anche un minorenne

Due persone sono state arrestate nelle scorse ore dai Carabinieri della stazione di Cassano all'Ionio, in quanto gravemente indiziate per l'incendio di più autovetture avvenuto lo scorso 8 febbraio per le vie della cittadina. Si tratta di due giovani del posto: C.C. di 31 anni, trasferito in carcere, ed I.B.M. di appena 16 anni, accompagnato nella struttura ministeriale di Catanzaro.

A seguito delle indagini svolte dai militari, anche grazie alle registrazioni di videosorveglianza, sarebbero emerse le responsabilità dei due ragazzi, che nel corso della nottata si sarebbero trovati nel vicolo adiacente a Via 4 Novembre dando alle fiamme un'auto parcheggiata su strada, di proprietà di un 45enne del posto, finendo per danneggiare anche un altro veicolo fermo nelle vicinanze.