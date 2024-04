Cassano, incendiate due auto nella notte: indagini in corso

Due autovetture parcheggiate su strada a Cassano all'Ionio sono state distrutte dalle fiamme nel corso della notte. Si tratta di due distinti episodi avvenuti in due vie di Lauropoli, entrambi attorno alle 2:30: lungo Via San Giusto è stata data alla fiamme una Fiat Panda, mentre in Via Alfonso Rendano è stata distrutta una Alfa Romeo 147.

In emtrambi i casi l'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l'area ed evitare che le fiamme si propagassero ad altre vetture. Nessuno è rimasto ferito. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso, con la Procura di Castrovillari che ha avviato un'indagine per l'ennesimo episodio di incendio veicolo nella sibaritide.