Gran Premio Giovanissimi: a Vibo piovono medaglie per i Karate Kids crotonesi

Successo per i Karate Kids della Martial Kroton Ryu al Gran Premio Regionale Giovanissimi di Karate, organizzato dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria e disputato, domenica scorsa, 25 febbraio, al PalaValentia di Vibo Valentia.

Molte le società provenienti da tutta la Calabria che, dopo il benvenuto iniziale del sindaco Maria Limardo, hanno partecipato all’evento con una straordinaria presenza di ben trecentocinquanta giovanissimi atleti.

Le categorie coinvolte per fasce di età sono state quelle dei Bambini A 4/5 anni; Bambini B 6/7 anni; Fanciulli 8/9 anni e Ragazzi 10/11 anni, impegnati nelle discipline del Percorso a Tempo, Gioco Tecnico con Palloncino, Prova Libera Kata e Combattimento.

Tra le società presenti la Martial Kroton Ryu di Crotone, guidata dal Maestro Francesco Bellino, e coadiuvato dalle cinture nere Ida Carella, Clara Nino, Giuseppe Martino e Sonia Nino, si è distinta avendo conquistato una pioggia di medaglie, con la partecipazione di sei Atleti della classe Ragazzi: Benedetta Perri, Francesco Martino, Mario Borello, Miryan Ben Slimene, Rawen Ben Slimen e Riccardo Nunnari.

I giovani si sono cimentati prima nella prova del Gioco Tecnico con palloncino e poi la Prova del Kata di Stile. Nonostante la loro prima esperienza di gara, i Karate Kids Crotonesi hanno conquistato ben dodici medaglie “due ciascuno”.

È stata una vera giornata di festa per il Karate Calabrese, sono le parole del Maestro Bellino, presieduta dal Presidente del Comitato Regionale Fijlkam Calabria M° Enzo Migliarese, insieme ai componenti della Consulta Regionale Karate presieduta dal Presidente di Settore Gerardo Gemelli e formata dai Maestri Luciano Dichiera, Viola Zangara, Francesco Bellino e Vincenzo Ruberto, i quali hanno ringraziato il pubblico presente - composto maggiormente dai Genitori dei giovani Karateka, lo staff Sanitario, gli Ufficiali di Gara e lo staff organizzativo per l’ottimo lavoro svolto.

“È doveroso – ha affermato Bellino - rivolgere un particolare ringraziamento al Commissario Tecnico Regionale Luciano Dichiera e alla Responsabile Scuola e Promozione Viola Zangara, quali instancabili promotori del progetto Gran Premio Giovanissimi, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obbiettivi: la promozione della disciplina del Karate Sportivo attraverso programmi tecnici propedeutici al kumite e al kata sportivo; La divulgazione delle linee guida tecniche per l’addestramento dei giovani praticanti della disciplina sportiva del Karate nella fascia preagonistica e agonistica, con età compresa tra i 5 e i 13 anni, e regole per l’organizzazione di eventi promozionali riservate a queste fasce d’età; L’introduzione graduale del passaggio gioco sport all’agonismo giovanile, senza causare traumi ed abbandoni precoci (drop out), seguendo i regolamenti tecnici della FIJLKAM e della federazione internazionale World Karate Federation”.