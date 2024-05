Karate: Campionato esordienti e Trofeo Coni, tre medaglie per la Martial Kroton Ryu

Da sinistra: Maia Capocasale, Carlo Bellino, Andrea Bisicchia e Giuseppe Carlino

Domenica scorsa, 12 maggio, presso il Palasport di Acri, nel cosentino, si è disputata la fase di qualificazione regionale per il campionato italiano Kumite e Kata Esordienti (nati negli anni 2012 e 2011) e la qualificazione del Trofeo Coni 2024 M/F (stessa fascia d’età Eso.) organizzata dal Fijlkam Calabria e la collaborazione l’Athena Karate Club di Acri del Maestro Pino Giordano.

La cerimonia di apertura della manifestazione è stata caratterizzata da un momento di commemorazione, osservando un minuto di silenzio per la dipartita della stimatissima Francesca Bilardi, già Presidente del Settore Karate e moglie dell’attuale Presidente, il Maestro Gerardo Gemelli.

La competizione dedicata al Kumite ha visto la partecipazione di 74 atleti suddivisi in 16 categorie di peso – 8 per la classe femminile e 8 per la maschile. Mentre alla gara di Kata hanno partecipato 12 atleti (5 uomini e 7 donne) La scuola di Karate Crotonese Martial Kroton Ryu, guidata in gara dal tecnico e coah Carlo Bellino, ha partecipato, nella specialità Kumite, con tre atleti, rispettivamente: nella classe femminile, kg 40, Maia Capocasale, che dopo aver vinto il primo incontro ha conquistato la medaglia d’Argento nella finalissima e il pass per il campionato italiano; nella classe maschile kg 38 con Giuseppe Carlino, al suo esordio competitivo, cerca di difendersi bene, concludendo il suo primo incontro in parità di punteggio tecnico, ma vinto dal suo avversario per giudizio arbitrale; sempre nella classe maschile kg 43 con Andrea Bisicchia che dopo aver superato, tre incontri, con grande destrezza atletica e superiorità tecnica, ha conquistato la medaglia d’Oro e il titolo di campione regionale 2024, nonché il pass per la finale nazionale.

A questo importante risultato, del karateka Andrea, si è aggiunta un’altra medaglia d’Oro e il pass del trofeo Coni, dopo aver vinto, con un punteggio di 8-2 la finale di qualificazione, che ha visto sfidare i primi classificati della categoria di peso 43 e 48 kg.

Presente alla manifestazione il Maestro Francesco Bellino, Resp. C.T.R. Calabria, che ha visionato la gara fino a metà giornata, momento in cui, una rappresentanza della consulta regionale del settore Karate Fijlkam, presieduta dal Presidente Reg. M° Enzo Migliarese, Il Commissario Tecnico Regionale M° Luciano Dichiera, la Referente amministratrice Unica Viola Zangara e il M° F. Bellino, si sono recati nel pomeriggio di domenica nella la Chiesa parrocchiale di Maria SS. di Porto Salvo a Gallico Marina (nel reggino), per onorare la Signora Franca nella celebrazione del rito funebre e dare conforto alla famiglia del M° Gemelli e alla famiglia Bilardi.

Ritornando alla competizione, al termine della giornata di gara, il tecnico Bellino si è complimentato con suoi allievi per gli ottimi risultati ottenuti, e ha ringraziato i genitori presenti per aver tifato e supportato il Team della Martial.

Adesso si continuerà con la preparazione di Capocasale e Bisicchia in vista delle finali nazionali, in programma dall’1 al 2 giugno, al Palapellicone di Ostia.

Mentre si avrà più tempo per la preparazione della finale del Trofeo Coni in programma in Sicilia, a Catania, dal 3 al 6 ottobre prossimi, nella quale Bisicchia insieme al team della squadra calabrese – composto da cinque atleti – 2 Kata e 3 Kumite - prenderanno parte.