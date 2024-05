Kata/Kumite. Nazionale Mater, la Martial Kroton Ryu torna da Ostia con un oro ed un bronzo

Grande successo nazionale per la scuola di karate crotonese Martial Kroton Ryu, del Maestro Francesco Bellino, con una medaglia d’Oro e una di Bronzo conquistate, rispettivamente dalle karateka Clara Nino e Ida Carella, al Campionato Nazionale Master karate kata/kumite m/f, svoltosi domenica scorsa, 28 aprile, al centro olimpico federale Fijlkam “PalaPellicone” di Ostia Lido (Roma).

All’evento hanno partecipato circa 250 atleti suddivisi in cinque categorie di kumite e due di kata, appartenenti a 149 società provenienti da tutte le regioni d’Italia.

La cronaca di gara per la Martial ha visto protagoniste le sue due karateka, seguite dal m° Bellino, nella specialità del kumite “combattimento a contatto controllato” nel primo pomeriggio di domenica.

Clara Nino, già Campionessa Italiana Master A (dal 36° al 43° anno di età) 2023 in carica, è riuscita a dominare la sua categoria di peso -61kg, vincendo tutti gli incontri al cardiopalma, e riconfermandosi anche per quest’anno la Campionessa Italiana della classe Master A, arricchendo la collezione di successi sportivi con il prestigioso titolo nazionale.

La vittoria di Clara ha confermato il suo momento di forma eccezionale e rappresenta il frutto dei suoi intensi allenamenti, sotto la guida del M° Bellino e del Tecnico Carlo Bellino, che dimostrano ancora una volta la sua abilità straordinaria e la sua dedizione nello sport, ottenendo un risultato di grande rilevanza per la sua carriera sportiva.

Ad arricchire le emozioni del Team Martial Kroton Ryu, nella giornata di gara, è stato l’esordio nazionale della Karateka Ida Carella, che ha conquistato una prestigiosa medaglia di Bronzo nella categoria di peso +61kg della classe Master B (dal 44°al 50° anno di età).

Una medaglia di grande valore e sacrificio per l’atleta, che pur essendosi infortunata - trauma al polso destro - durante il suo secondo incontro delle eliminatorie, ha voluto attendere, prima di andare in ospedale, la cerimonia delle premiazioni, che l’ha vista salire sul podio per il suo meritato 3° posto.

Un atto che ha messo in risalto la straordinaria tenacia e passione, della karateka krotoniate Carella, per la nobile disciplina del karate e della scuola di appartenenza.

Il Campionato Nazionale Master è stato una sfida impegnativa, sono le parole del M° Bellino, Clara ha dimostrato di essere all’altezza del compito, superando gli avversari con determinazione e talento, mentre Ida si è messa in gioco senza nessun timore, con forza e tanta passione realizzato un suo sogno nel cassetto.

Sempre nello stesso Week-end, di sabato pomeriggio e domenica mattina, nello stesso parterre del PalaPellicone, si sono disputati anche i campionati italiani di karate ku/ka degli U21 (kumite 17-21 anni di età) e kata (16-21 anni di età): anche qui la Martial Kroton Ryu è stata rappresentata, nella giornata di sabato 27 dedicata al kumite, dall’Atleta Paolo Mangano, il quale ha gareggiato nella categoria di peso 60 kg classificandosi all’11esimo pst.

Nella mattinata di domenica è andata in scena la competizione dedicata ai kata nella quale l’Atleta sedicenne Emanuela Sarah Monteleone, dopo aver superato il primo turno delle eliminatorie, si è fermata la sua corsa al podio all’11esimo pst. della classe U21.

Anche se non sono saliti sul podio, i due atleti della Martial hanno dato prova in ogni caso di avere una buona preparazione e di saper gestire al meglio la competizione, gareggiando in una classe d’età superiore alla loro, nella quale hanno partecipato diversi atleti, campioni italiani ed europei, appartenenti alla nazionale giovanile.

Per il M° Bellino “è stata una trasferta veramente piacevole ed entusiasmante per tutto il gruppo” che in quest’occasione ha avuto la gradevole presenza del Vice Presidente della Martial K. Ryu Mariella Rocco che ha ringraziato tutti gli Atleti congratulandosi con loro.

Al termine della due giorni di gara sono giunte le congratulazioni, a tutto il Team della Martial, dal Commissario Tecnico Regionale Karate Calabria M° Luciano Dichiera e la Referente Unica del Comitato Reg. Fijlkam Viola Zangara, presenti alla manifestazione, e dai Vertici del C.R. Fijlkam.