Thunderstruck Stormchaser - Una slot Nomini Casino perfetta per gli amanti del brivido

Microgaming e Stormcraft Studios sono i due affascinanti fornitori che stanno dietro a questa impressionante macchina da gioco.

Allora, cosa puoi aspettarti da questo squisito gioco di Nomini? In breve, c'è tutto quello che puoi immaginare, tra cui un gran numero di funzioni, giri gratis e un'incredibile vincita potenziale di 10.000 volte la tua puntata.

Per maggiori informazioni su come funziona il gioco e su cosa puoi aspettarti, continua a leggere.

Trama di Thunderstruck Stormchaser

Dalla prima uscita della serie nel 2004, la saga di Thunderstruck ha subito alcuni significativi aggiornamenti visivi e audio.

E anche se il tema di fondo della mitologia norrena rimane evidentemente presente come sempre, l'estetica del gioco non è mai stata così impressionante come in Thunderstruck Stormchaser.

Le immagini ricche e ad alta definizione creano la scena per ogni giro, mentre le animazioni brillanti combinate con una selezione di colonne sonore adatte e configurabili offrono un vero senso di immersione.

Per quanto riguarda i simboli, c'è una collezione di pietre miliari che raffigurano i simboli a bassa remunerazione: 9-A.

Per quanto riguarda i simboli che pagano di più, questi si presentano sotto forma di Ragnarok, Yggdrasil Asgard, Hlidskjalf, Black Raven e Thyra.

Cosa puoi aspettarti da Thunderstruck Stormchaser

Il gioco ha 5 rulli, 4 righe e offre 1.024 modi di vincere.

Non si tratta però di una slot media, perché non ci sono linee di pagamento transitorie.

Thunderstruck Stormchaser non presenta meccaniche complesse, il che lo rende un'ottima scelta per i nuovi giocatori.

Tuttavia, se non sei sicuro di come funziona una particolare funzione, puoi sempre controllare la tabella dei pagamenti del casinò Nomini per maggiori informazioni.

In questo modo, otterrai tutte le conoscenze necessarie in poco tempo.

Dopodiché potrai iniziare a far girare i rulli. Puoi puntare da 0,25 monete a 25 monete per giro, un'ottima notizia per i giocatori occasionali.

Caratteristiche di Thunderstruck Stormchaser

È chiaro che questo gioco di Nomini trae molta ispirazione dai titoli precedenti della serie, dato che Microgaming ha riempito Thunderstruck Stormchaser fino all'orlo di lucrose funzioni bonus.

Durante il gioco principale, troverai rulli rotanti e moltiplicatori speciali che ti aiuteranno ad accumulare vincite, mentre il Wildstorm casuale può aiutarti ad ottenere grandi vincite.

Come ci si aspetterebbe, c'è anche un bonus di giri gratis, che può concedere moltiplicatori e offre

Ancora più opportunità di attivare la funzione Wildstorm per ottenere vincite potenzialmente enormi alla fine del bonus.

Bobine rotanti

La meccanica Rolling Reels si attiva ogni volta che si forma una vincita. I simboli vincenti vengono rimossi dai rulli, lasciando spazio a nuovi simboli, che possono dare luogo a più vincite consecutive per ogni giro.

Simboli del moltiplicatore

Ogni volta che giri i rulli, possono apparire dei simboli moltiplicatori speciali che mostrano moltiplicatori di valore compreso tra 2x e 20x.

Tutti i simboli moltiplicatori che appaiono durante una sequenza di rulli vengono raccolti e il valore complessivo del moltiplicatore aumenta la vincita totale quando non si verificano più combinazioni vincenti.

Caratteristica di Wildstorm

In qualsiasi momento del gioco base, può essere attivata la funzione Wildstorm.

Quando riuscirai ad attivarla, riceverai 1 giro gratis con 1-5 rulli jolly garantiti e completamente impilati.

E se sei fortunato a trovare 5 wild in un solo giro, puoi vincere la gigantesca cifra di 10.000 volte la tua puntata.

Bonus Giri Gratuiti

Devi ottenere 3, 4 o 5 simboli scatter durante un singolo giro per ricevere una vincita 1x, 5x o 25x al casinò Nomini, oltre a un giro sulla ruota dei giri gratis.

Il numero di FS iniziali che riceverai, così come l'entità del moltiplicatore iniziale, aumentano con il numero di scatter innescati.

Una volta che la ruota dei giri gratis rivela i tuoi giri e il moltiplicatore iniziale, guadagnerai anche un numero casuale di gettoni.