Incendiano l’attività per incassare l’assicurazione: due arresti nel catanzarese

Svolta nelle indagini dell'incendio che nel novembre dello scorso anno coinvolse un capannone che ospita diverse attività commerciali a Caraffa, in località Difesa (QUI).

Questa mattina i Carabinieri della compagnia di Girifalco hanno infatti tratto in arresto due soggetti, entrambi accusati di incendio doloso e danneggiamento fraudolento di beni assicurati.

Il rogo, domato con non poca difficoltà dai Vigili del Fuoco, era partito dal magazzino di un'agenzia di pompe funebri, per poi diffondersi anche alle attività vicine, provocando notevoli danni. Immediate le investigazioni avviate dalla Procura e condotte dai militari, che nel giro di pochi mesi sono riuscite a far venire alla luce nuovi dettagli.

Le intercettazioni telefoniche ed i controlli avrebbero infatti permesso di appurare come le fiamme fossero state appiccate volutamente dal titolare dell'agenzia, così da ottenere il premio assicurativo - che in quei giorni era aumentato - per pagare i fornitori ed avviare una nuova attività nella vicina Catanzaro.

Al termine dell'indagine (ancora in fase preliminare) sono state dunque tratte in arresto le due persone, entrambe trasferite nel carcere di Catanzaro.