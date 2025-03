Tentano la truffa del carabiniere ma vengono fermati da quelli veri: tre arresti

Si fingono Carabinieri per truffare un'anziana, ma intervengono i veri Carabinieri per arrestarli. Una scena che potrebbe essere tratta da un film, ed invece si è svolta nei giorni scorsi a Caraffa, dove i militari hanno arrestato per truffa in concorso aggravata tre soggetti (due fratelli e la moglie di uno di loro) originari della Campania.

Questi avrebbero individuato come vittima una anziana del posto, vedova e sola in casa. Qualificandosi come militari, le avrebbero riproposto la solita storia della figlia rimasta coinvolta in un incidente stradale, addirittura in pericolo di vita, chiedendo così una somma di denaro per sostenere un delicato intervento chirurgico.

La stessa avrebbe consegnato così circa 1.450 euro, tutto ciò che aveva in casa. Ma a quel punto sarebbero intervenuti i veri militari, che hanno prontamente bloccato i malviventi e riconsegnato il denaro alla malcapitata. Per i due uomini si sono aperte le porte del carcere, mentre per la donna sono stati disposti i domiciliari.