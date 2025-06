Anziana truffata nel catanzarese: arrestati due napoletani

Due soggetti sono stati individuati e fermati dai Carabinieri e della Polizia nel napoletano, su richiesta del gip del Tribunale di Catanzaro, in quanto gravemente indiziati di truffa aggravata a danno di un'anziana. Lo rende noto la Procura di Catanzaro, spiegando che il grave episodio risalirebbe a fine marzo scorso, e riguarderebbe una 84enne di Santa Caterina allo Jonio.

In pratica, i due malviventi, fingendosi carabinieri, sarebbero riusciti a circuire la vittima facendosi consegnare direttamente 5 mila euro in contanti, per poi riuscire a dileguarsi. Successive indagini, però, hanno permesso di ricostruire tutte le fasi della truffa, finanche la consegna dei soldi, permettendo così di individuare i due soggetti ora sottoposti a misura cautelare in attesa della conclusione delle indagini preliminari.