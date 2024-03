Isola, Casa della legalità Piersanti Mattarella: sindaco consegna contributo per il ripristino

Il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, ha consegnato nella giornata odierna un contributo all'Associazione Valentia, per il ripristino della Casa della legalità Piersanti Mattarella, che era stata vandalizzata nel mese di dicembre scorso (QUI).

La struttura era stata donata dall'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità solo pochi mesi prima di essere distrutta. L'associazione era stata l'unica realtà calabrese ad aver superato l'Istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di enti a cui assegnare, a titolo gratuito, beni immobili confiscati in via definitiva, per la loro destinazione a finalità sociali, con l'obiettivo di diventare un baluardo contro il potere mafioso.