Isola Capo Rizzuto. I Carabinieri accolgono i bambini della Coop Medihospes

Nella settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, nell’ambito della campagna per la diffusione della cultura della legalità, hanno accolto in caserma i bambini della Medihospes, cooperativa che offre supporto ai minori ed alle famiglie in situazioni complesse, in aderenza al Servizio Educativo Territoriale dell’Ambito di Crotone.

Dopo aver fatto insieme ai ragazzi un giro per i locali della struttura, i militari hanno illustrato la struttura istituzionale dell’Arma e le attività svolte quotidianamente sul territorio dalle pattuglie.

Grande successo tra i bimbi hanno riscosso i mezzi e alcune dotazioni come ad esempio la paletta; è stata offerta loro la possibilità di salire a bordo delle auto di servizio e di azionarne lampeggianti e sirene.

I ragazzi hanno dimostrato grande interesse, dialogando con i carabinieri e ponendogli numerose domande. L’iniziativa fa parte di un’ampia serie di incontri svolti annualmente dai Carabinieri presso le scuole di ogni ordine e grado, con lo scopo di accrescere nei giovani il senso civico, la fiducia verso le Istituzioni ed un positivo spirito di rispetto della legalità. L’incontro si è concluso dopo un piccolo rinfresco ed una foto di gruppo.