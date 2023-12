Atto Vandalico a Capo Rizzuto, Sindaco: “Attacco alle istituzioni e a chi crede in una svolta”

Maria Grazia Vittimberga

Il Sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga e i gruppi di maggioranza esprimono indignazione per i gravi atti vandalici subiti dalla “Casa della Legalità” Piersanti Mattarella (QUI), bene confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato all’Associazione Valentia appena tre mesi fa.

“Ancora una volta – afferma il Sindaco a nome della maggioranza - ci troviamo di fronte ad un attacco alle istituzioni e alle associazioni che lottano contro la criminalità organizzata, per questo mi sento di esprimere piena solidarietà al Presidente dell’associazione vibonese Anthony Lo Bianco e a tutti i rappresentanti dell’associazione”.

"Come maggioranza – continua il primo cittadino – rinnoviamo il nostro impegno a favore della legalità e contro ogni forma di violenza e criminalità. Sin dal nostro insediamento abbiamo messo in moto percorsi virtuosi mirati al recupero e all’assegnazione di tutti gli immobili confiscati presenti sul territorio”.

"La Casa della Legalità, assegnata all’associazione direttamente dal Tribunale di Milano attraverso l’Anbsc, ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sul territorio per le attività sulla legalità e la crescita sana dei giovani attraverso bandi Erasmus, apertura di sportelli informativi rivolti ai cittadini, una web radio e la promozione del servizio civile. Per questo, il vile atto colpisce non soltanto l’associazione, ma anche le istituzioni e soprattutto i cittadini che credono in un’inversione di tendenza", ha sottolineato.

"All’associazione Valentia e a tutte le associazioni impegnate nella lotta contro la criminalità diciamo di non arrendersi e di non farsi intimidire, noi saremo sempre accanto di coloro che mettono in moto percorsi virtuosi che trasformano l’illegale in lotta alla criminalità. Alle massime istituzioni chiediamo invece di stare vicino ai piccoli comuni e alle associazioni”, ha concluso Vittimberga.