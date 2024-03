Crotone, vede gli agenti e tenta di nascondersi: arrestata per droga

Una trentacinquenne crotonese è stata arresta nel corso di normali controlli del territorio da parte degli agenti della locale Questura, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi nel quartiere Acquabona, noto proprio per lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina.

La donna, alla vista dei poliziotti, avrebbe tentato rapidamente di nascondersi: circostanza che ha insospettito gli agenti, anche per via del fatto che la stessa era già nota alle forze dell'ordine, dando così il via ad un breve inseguimento concluso nel retro dello stesso edificio, prima che questa potesse dileguarsi.

Avviate delle perquisizioni personali e domiciliari, sono stati rinvenuti (all'interno di un marsupio) 9 dosi di cocaina per un totale di circa 6 grammi, assieme ad un bilancino elettronico e 285 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente proventi dello spaccio.

Il tutto è stato sequestrato ed al termine delle attività la donna è stata arrestata.