Scalea, terzo appuntamento in scena al Festival del Teatro Amatoriale

Continua a mietere successi il Festival del Teatro Amatoriale organizzato dal Comune di Scalea e patrocinato dalla Pro Loco locale con la direzione artistica del Cinecircolo Maurizio Grande. Venerdì scorso l’appuntamento con la farsa dialettale “ ‘A Gatta Morta” messa in scena dall’Associazione Culturale Dafne di Cirella ha divertito il pubblico in sala. Giovedì prossimo, 7 Marzo, sempre alle ore 21.00 presso la Sala Polinfunzionale di Scalea, sarà la volta de La Compagnia della Rosa di Acquappesa con lo spettacolo “Il Pescatore di Ricci”. Ospite della serata l’attore Leonardo Gambardella.

Il Pescatore di Ricci ha debuttato al teatro Odeon di Paola a Marzo 2023 in replica ad Acquappesa e Altomonte. Protagonisti sono due uomini e una donna che per scelta e vicissitudini personali, vivono relegati ai margini della società. La loro vita, scandita da azioni e gesti ripetitivi, viene stravolta dall’incontro fortuito con una giovane donna vittima di raggiri e di cattiverie gratuite di un manipolo di criminali. Aiutare la giovane donna diventa per i tre personaggi centrali un motivo di riscatto personale e sociale. I valori che accomunano i protagonisti, l’amicizia, l’affetto sincero, l’onestà, faranno la differenza opponendosi alla materialità e alla miseria umana che trascinano l’uomo sempre più lontano da se stesso.

“La compagnia della Rosa” viene fondata nell’Ottobre del 2015 ad Acquappesa da dodici appassionati sostenitori. Nasce con lo scopo di divulgare a scopo amatoriale l’attività teatrale in tutte le sue forme, valorizzando le risorse del territorio della costa Tirrenica cosentina. La Compagnia debutta portando in scena le opere, per lo più inedite, del socio Giuseppe Sciacca: “Il Postino”; “W Le Donne”; “L’Ultimo Valdese” inscenato a Guardia Piemontese, monologo drammatico ispirato all’eccidio della comunità di origine Occitana del Giugno 1561; “Ester” incentrata sul rastrellamento nazifascista del Ghetto Ebraico di Roma dell’Ottobre 1943; “Vittime di Guerra” ispirato ad un fatto storico realmente accaduto e la commedia brillante “Può Sempre Accadere”. Nel 2018 la Compagnia ha collaborato con il Comune di Cittanova per il testo “Teresa” ispirato alla figura di Teresa Gullace le cui gesta sono al centro del film “Roma Città Aperta” di Roberto Rossellini. Segue la commedia “Il Mio Migliore Amico” e “Il Pescatore di Ricci”. Tra le altre attività svolte da La Compagnia della Rosa, progetti di carattere sociale come l’attivazione di laboratori teatrali con ragazzi disabili, in collaborazione con l’associazione “Mamme indispensabili”.

Ha inoltre sostenuto la neonata compagnia “Le Pleiadi” per la messa in scena del testo comico brillante “Donne”, e ha collaborato alla nascita di altre due compagnie teatrali nel comune di San Lucido.