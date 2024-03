Perseguitata dopo la fine della relazione: disposto il divieto di avvicinamento

Ha trovato la forza di denunciare dopo l'ennesimo episodio di stalking, avvenuto lo scorso 23 febbraio, dopo il quale si è subito recata presso la Questura di Cosenza per raccontare agli agenti le vessazioni e le violenze subite dall'ex compagno, che non accettava la fine della relazione.

La vittima è così partita dall'ultimo episodio per poi dipingere una relazione difficile e persino violenta, al punto da farle temere per la propria incolumità. La stessa donna ha raccontato del carattere violento dell'uomo - un quarantunenne del posto - che, oltre ad averla seguita e pedinata, l'avrebbe persino strattonata dopo un'accesa disucssione, per poi colpirla con un oggetto.

Circostanze che avevano spinto la donna ad allontarlo, senza però alcun esito. Al contrario, l'uomo avrebbe continuato a pretendere incontri chiarificatori ed a seguirla, generando così un perdurante stato di ansia e paura, sfociato poi nella denuncia alle forze dell'ordine, che si sono subito attivate.

Dopo gli opportuni accertamenti, per l'uomo è stato disposto il divieto di avvicinamento entro i 500 metri dai luoghi frequentati dalla vittima con braccialetto elettronico, e gli è stata vietata ogni forma di contatto con la stessa