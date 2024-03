Stalking. Incurante del divieto si presenta ubriaco a casa della ex, arrestato

Nella notte scorsa i carabinieri del Nor di Rende hanno arrestato un uomo accusato di aver violato dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Già denunciato dalla Procura di Cosenza, nel mese di gennaio scorso, a seguito della denuncia sporta dall’ex compagna per stalking, dopo alcuni episodi di atti persecutori, nel febbraio successivo un 32enne era stato infatti sottoposto alle due misure ma nonostante ciò si darebbe comunque presentato a casa della vittima, pretendendo di entrare.

La donna ha subito chiamato il 112 facendo arrivare sul posto una pattuglia dell’Arma che ha trovato l’uomo ancora sul posto, a bordo della sua auto, violando quindi la misura cautelare e per questo arrestato in flagranza.

Durante il controllo dei carabinieri, inoltre, il 32enne è risultato positivo all’esame alcolemico eseguito con l’etilometro e pertanto è stato anche denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Dopo le formalità è stato sottoposto ai domiciliari.