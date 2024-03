Reset, Cassazione annulla scarcerazione di Manna: dovrà pronunciarsi il riesame

Nuovo colpo di scena nell'articolato processo nato in seguito all'operazione Reset, che vede tra i principali indagati l'ex sindaco di Rende, l'avvocato sessantanovenne Marcello Manna, già agli arresti domiciliari dal settembre del 2022. In questi anni proprio Manna ha più volte parla di un teorema costruito sul nulla (LEGGI), che al momento lo vede indagato per scambio elettorale politico-mafioso.

Nel corso del dibattimento Manna era tornato in libertà grazie al ricorso presentato al Tribunale del Riesame, subito impugnato dalla Procura catanzarese. Ieri sera, al termine dell'iter, la Corte di Cassazione ha dunque annullato l'atto presentato dal riesame, paventando "evidenti illogicità" nel modo in cui era stato redatto.

Adesso però la palla torna nuovamente al Tribunale del Riesame, che dovrà "rivalutare tutto il compendio probatorio ai fini del giudizio sull'esistenza o meno della gravità indiziaria in ordine al reato contestato".