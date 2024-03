Karate: l’Akc Crotone prima anche nei juniores con quattro ori, tre argenti e un bronzo

Risalta anche oggi la scalata della classifica per società per l’Accademia Karate Crotone che, in occasione della fase Regionale di Qualificazione del Campionato Italiano Cadetti, svoltasi presso il Palazzetto dello Sport di Maida domenica scorsa, 10 marzo, ha conquistato il gradino più alto del podio portando a casa quattro ori, tre argenti e un bronzo.

Grande la soddisfazione del M° Enzo Migliarese, ma soprattutto ancor più grande è il merito e l’orgoglio del M° Rosario Stefanizzi e del Coach Angelo Arditi che hanno seguito passo dopo passo il percorso degli atleti crotoniati.

A portare il primi risultati positivi nel femminile sono state le brave Sofia Pignataro che si è guadagnata l’Argento nei 48kg e Maria Caruso che ha dominato con il primo Oro la categoria 53kg.

Nel kumite maschile la scuola pitagorica si è fatta sentire facendo l’en plein nella cat.55kg dove la finalissima si è giocata tutta in casa AKC con Rocco Petrilli e Alessandro Cafarda che si sono aggiudicati rispettivamente Oro e Argento.

Exploit di Simone Paturzo alla sua prima qualificazione dove si è imposto con determinazione fino a cingersi il collo col metallo più pregiato.

Ancora un altro bel risultato è giunto nella 76kg dove l’Argento ed il Bronzo sono andati a Vittorio Simbari e Simone Chiappetta. Ultima categoria in lizza la +86kg dove il bravo Salvatore De Seta ha conquistato per l’AKC l’ultimo Oro della giornata.

La Classifica per società nella specialità Kumite ha visto dunque al 1° posto l’Accademia Karate Crotone (KR); 2° Fortitudo 1903 (RC); 3° Virtus Vibo (VV); 4° Accademia Karate Lamezia (CZ).

Presenti alla manifestazione i componenti la Consulta Regionale Karate presieduta da Gerardo Gemelli e formata dai Maestri Luciano Dichiera, Viola Zangara, Francesco Bellino e Vincenzo Ruberto, che hanno ringraziato lo staff Sanitario, gli Ufficiali di Gara e lo staff organizzativo per l’ottimo lavoro svolto e officiato alle premiazioni che hanno concluso la bella giornata sportiva.