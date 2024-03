Operazione Athena: annullato sequestro preventivo di un agrumeto

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, in accoglimento del ricorso di appello avanzato dagli avvocati Ettore Zagarese e Vincenzo Belvedere, ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo emanato dal Gip antimafia nei confronti di un terreno situato a Cassano allo Ionio di proprietà del 63enne N.A. di Corigliano-Rossano, disponendone quindi per l’immediata restituzione a quest’ultimo.

L'agrumeto era stato posto sotto sequestro poiché, secondo l’Ufficio di Procura ed il Gip distrettuale, il terreno in questione, era in realtà di proprietà di altri soggetti, tra cui lo stesso N.A., che risulta essere tra gli indagati nell'Operazione Athena (QUI). Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe posto in essere l’ipotesi di intestazione fittizia per eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione.