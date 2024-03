Economia, sport e salute: la ricetta Soroptimist per l’emancipazione femminile

La Giornata internazionale della Donna appena trascorsa ha fatto segnare, a Catanzaro, la significativa attività del Soroptimist Club del capoluogo di regione. Diverse, infatti, le iniziative fortemente volute dalla presidente Stefania Muzzi per celebrare in maniera costruttiva la giornata di riflessione sociale sul ruolo della donna nella società contemporanea, sui suoi diritti, sull’esigenza di azzerare il gender gap e ridurre le distanze economiche e culturali. Fondamentale, per l’organizzazione complessiva, la disponibilità offerta da parte del Comune di Catanzaro, nelle persone dell’assessore alla Cultura e Pari Opportunità, Donatella Monteverdi, e dell’assessore allo Sport, Nunzio Belcaro.

A caratterizzare la prima parte della giornata, gli incontri volti a diffondere la cultura della prevenzione sanitaria, con particolare attenzione alle donne in difficoltà economica o vittime di violenza. Grazie, infatti, alla collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, presieduta in Calabria da Luciana Loprete, che ha fornito la strumentazione, e con la disponibilità di Angela Turtoro, oculista, specialista in Oftamologia pediatrica, il Club ha offerto una serie di visite oculistiche gratuite all’interno dei locali dell’ex Stac.

Grazie alla collaborazione con Amc, poi, il Parco della Biodiversità Mediterranea ha ospitato la “Pedalata alla Pari”, iniziativa voluta per ricordare l’unica donna a partecipare alla gara maschile del Giro d’Italia nel 1924, Alfonsina Strada, e per celebrare la firma della “Carta Etica dei diritti dello sport femminile”, un documento sottoscritto con il Comune che costituisce un impegno ad assicurare la parità di genere in ambito sportivo e a sviluppare politiche e azioni di valorizzazione della pratica sportiva anche da parte di bambine, ragazze e donne.

Nello specifico, l’iniziativa, a cui ha preso parte anche la presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Antonella Mancuso, ha visto Amc mettere a disposizione gratuitamente le e-bike a pedalata assistita: «Questa è solo la prima delle tante iniziative a cui prenderemo parte e che Amc promuoverà – ha spiegato Luca Brancaccio, dg dell’azienda per la mobilità catanzarese -. Le nostre bike saranno messe a disposizione di tutte quelle Associazioni e Organizzazioni No Profit impegnate in attività sociali. Siamo determinati a fare la nostra parte, lavorando insieme alla comunità locale e ai diversi stakeholder per costruire un futuro più equo ed inclusivo».

Al pomeriggio, il PalaCorvo ha ospitato, invece, la “Partita alla Pari”, un incontro di volley a squadre miste tra due formazioni locali Under16, una maschile, la Altaflex Volley Catanzaro, e una femminile, la Stella Azzurra. La partita è stata l’occasione, per il Soroptimist Club, per sottoscrivere una convenzione con la società Stella Azzurra con cui si impegna a coprire i costi di tesseramento per una giovane atleta, da individuare, così da favorire l’accesso allo sport anche alle fasce più deboli della cittadinanza.

Infine, il Sorpotimst Club di Catanzaro, ha contribuito, con la presenza della segretaria di sezione, Carla Megna, al dibattito promosso dal Comune dal titolo “Il senso delle donne”. «Nell’organizzazione delle attività per la Giornata internazionale della donna abbiamo inteso fortemente puntare su iniziative dedicate alle fasce più deboli della popolazione e su temi centrali nello sviluppo e nell’emancipazione femminile come la salute, l’economia e lo sport – ha detto Stefania Muzzi -. Ci tengo a ringraziare gli Enti e le Istituzioni che hanno sposato appieno le nostre iniziative e tutte le donne che hanno partecipato con vivo interesse, a dimostrazione che la strada intrapresa è quella corretta».