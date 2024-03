Scivola in un dirupo impervio, giovane escursionista ritrovato senza vita

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

I soccorritori hanno dovuto lavorare dalla serata di ieri e fino a tutto il pomeriggio di oggi per rintracciare e soccorrere un escursionista finito in un dirupo, in località Ghorio di Rogudi.

Un lavoro incessante eseguito dalle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Melito Porto Salvo e dalle unità del Nucleo SAF della sede centrale che però ha avuto un esito tragico, quanto i vigilfuoco hanno ritrovato lo sfortunato ormai senza vita.

La vittima è giovane di soli 23 anni, Giorgi Tzanelitze, georgiano: da quanto appreso, durante un’escursione in compagnia di altri tre coetanei è scivolata in un dirupo impervio.

I vigili del fuoco, avvisati dai carabinieri, sono giunti subito sul luogo adoperandosi nella ricerca del malcapitato lungo la scarpata, riuscendo poi ad individuarlo e raggiungerlo ma purtroppo ormai troppo tardi.

Stamattina, alle prime luci dell’alba, valutata l’estrema difficoltà a risalire il dirupo, su richiesta della Sala Operativa di Reggio Calabria, p stato attivato il Reparto Volo di Lamezia Terme che ha inviato un elicottero, il Drago VF62, che con una barella vericellata ha recuperato la salma e lo ha poi trasferito nel porto di Saline Joniche, a Montebello Jonico, dove lo ha affidato alle autorità locali.