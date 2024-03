Vienna: lo stand della Calabria “cancella” Sardegna e Sicilia dall’Italia, esplode la polemica

Esplode la polemica alla Fiera della Vacanze attualmente in corso a Vienna, in Austria: ad animarla è il logo che rappresenta l'Italia nello stand della Calabria e nel quale lo Stivale viene riprodotto con due assenze eccellenti, la Sicilia e la Sardegna.

A segnalare la “dimenticanza” sono stati proprio alcuni esponenti politici siciliani sottolineando come nell'immagine che rappresenta il nostro paese, attraversato da un tricolore e con la scritta “Italien”, non siano ricomprese le due isole maggiori.

La presenza italiana alla Fiera, grazie all’Ambasciata in Austria, insieme a Enit e Agenzia Ice, è rappresentata dalle Regioni Calabria, Veneto e Friuli Venezia Giulia oltre che da un’associazione di comuni siciliani per promuovere le bellezze artistico-culturali italiane.

La Sardegna e la Sicilia sono invece rappresentate regolarmente nei loghi e negli stand delle altre due regione presenti.

TODDE: “COLPEVOLE OMISSIONE”

Per quanto accaduto si è registrata intanto la presa di posizione della governatrice in pectore della Sardegna, Alessandra Todde, che in un post pubblicato su Facebook ha affermato di essere “profondamente delusa e sorpresa” nel vedere che due intere regioni siano state escluse dal logo.

Per la neo presidente, poi, non si tratterebbe solo di “un disguido grafico, ma di una colpevole omissione che dimentica la nostra identità e il contributo delle due isole maggiori alla cultura e alla bellezza del nostro Paese”.

Per questo Todde chiede un chiarimento immediato e un correttivo da parte degli organizzatori: “vi assicuro che darò seguito a queste parole con azioni concrete per garantire il giusto riconoscimento e la considerazione che la Sardegna e la Sicilia meritano ogni volta che si porta nel mondo l'immagine dell'Italia”, sbotta in conclusione la governatrice.

LA VERSIONE DELLA REGIONE



“La Regione Calabria ha partecipato alla Fiera delle vacanze in corso a Vienna con uno stand autonomo. In tutto il materiale promozionale esposto e ampiamente distribuito dalla nostra Regione nel corso della manifestazione, la cartina dell’Italia è riportata in modo tradizionale con Sicilia e Sardegna".

Lo sottolinea in una nota Maria Antonella Cauteruccio, dirigente generale al turismo, marketing territoriale e mobilità della Regione Calabria.

"Solo in una parte marginale del padiglione è presente una piccola immagine stilizzata della Penisola senza le due isole, che ha il solo obiettivo di mettere il più possibile in primo piano la posizione geografica della Calabria. Non è, quindi, la riproduzione né di una mappa fisica nè di una mappa politica del nostro Paese", sottolinea.

"Siamo fieri di aver rappresentato anche quest’anno la Calabria a Vienna con un programma molto apprezzato e con uno stand più grande dell’anno scorso, che ha riscosso molto interesse e ricevuto tanti apprezzamenti dai visitatori, dalle altre Regioni, dal rappresentante dell’ambasciata austriaca e da Enit", ha concluso la dirigente.