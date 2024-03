Curiosità sulla digitalizzazione: ecco 4 rivoluzioni dei casinò online per la tecnologia

Il binomio casinò online – tecnologia è sempre stato un legame molto stretto, perché questa categoria di gioco ha partecipato in maniera attiva e determinante allo sviluppo informatico negli ultimi 20 anni.



Il processo di digitalizzazione ha generato tantissime curiosità mentre i casinò virtuali sono stati parte attiva dello sviluppo tecnologico e ancora oggi continuano nella direzione verso il futuro.



Se fino all’alba del terzo millennio la maggior parte delle persone per giocare in un casinò dovevano recarsi fisicamente nelle sale da gioco, quando negli anni ’90 la connessione Internet diventa di uso comune e nasce The Gaming Club, la situazione cambia.



Sono passati 30 anni dal primo casinò online ed ecco quali sono le 4 rivoluzioni tecnologiche più importanti che le sale da gioco virtuali hanno contribuito a sviluppare nel processo di innovazione informatica e digitalizzazione.



Entrare in un casinò con un click molto prima del Metaverso



Già nel 1994 era possibile entrare in un casinò semplicemente con un click, da allora i siti sono aumentati a dismisura e oggi giocare ai casinò online è la prassi, mentre entrare in un casinò tradizionale è considerata un’esperienza vintage, particolare, legata al passato.



I casinò online hanno aperto la strada alla tecnologia delle telecomunicazioni ben prima del Metaverso, il funzionamento, infatti, è lo stesso: clicca, entra nella piattaforma e gioca.



Tornei di poker e blackjack online: la connessione globale



Tra le innovazioni tecnologiche più all’avanguardia dei casinò online c’è sicuramente la possibilità di organizzare tornei virtuali tra giocatori reali, provenienti da ogni parte del mondo: ed ecco che i tornei di blackjack e poker più famosi al mondo non si tengono solo a Las Vegas ma sui migliori siti di casinò online.



Questa funzione ha contribuito allo sviluppo delle stanze di chat ma anche dei sistemi per connettere insieme più utenti, si pensi a Zoom, Google Meet e qualsiasi sistema di messaggistica presente su Facebook e Instagram, tanto per citare i più famosi: i casinò online hanno contribuito attivamente allo sviluppo di queste tecnologie.



Slot a tema grafico



Per quanto riguarda il design dell’interfaccia grafica dei siti e dei videogiochi, le slot online sono state tra i primi software a presentare giochi a tema grafico che spaziano dalla storia al cinema, dalla tv all’archeologia, dallo sport ai cartoon e così via.



Questa tipologia di gioco ha contribuito alla rivoluzione grafica dei primi anni 2000 fino a oggi e sono sempre di più le novità in costante aggiornamento.



La diretta live streaming



Ultima rivoluzione tecnologica e sicuramente la più importante degli ultimi anni è sicuramente lo streaming dei casinò online. Infatti, oggi è possibile giocare al casino live in diretta streaming sui siti come Betfair e semplicemente con un click il giocatore vedrà un vero croupier servire le carte o pronunciare "Les Jeux Sont Faits" quando lancia la biglia della roulette.



Questa funzione ha contribuito allo sviluppo delle piattaforme streaming di ogni genere: sportive, cinematografiche e persino universitarie.