Catanzaro, incendio in una carrozzeria distrugge tutto. Coinvolti altri veicoli

Squadre di vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, con supporto di una autobotte per il rifornimento idrico, sono impegnate dalle due di questo pomeriggio in località Janò Casalicchio, quartiere ad est del capoluogo, per l'incendio di un'autocarrozzeria.

Interessati dal rogo dei rifiuti di vario genere come pneumatici, fusti di olio esausto ecc, situati nel piazzale esterno dell'attività. Le fiamme hanno coinvolto anche alcune vetture.

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica che ha dato origine al rogo. Non si registrano danni a persone. Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza.