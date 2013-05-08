Catanzaro, incendio coinvolge tre villette a schiera: danni ma nessun ferito

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto, nel quartiere Santa Maria di Catanzaro, in via della Solidarietà, interessando un gruppo di villette a schiera.

Le fiamme, partite da una delle abitazioni, si sono propagate rapidamente alle due strutture adiacenti, provocando gravi danni materiali. Fortunatamente non si registrano feriti tra i residenti.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del capoluogo: oltre 15 unità operative, supportate da tre mezzi antincendio e un’autoscala, sono al lavoro per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’intera area. Le cause sono ancora in corso di accertamento.