Al sud Italia si scommette di più, tra lotto e jackpot progressivi, ecco le città dove risiedono i “fortunati”

In alcune regioni del mondo, come accade in Italia, i giochi a premi rappresentano una parte integrante della cultura del Paese, offrendo grandissimi momenti di gioia ai più fortunati.

Giochi come il Lotto, ad esempio, permettono a tutti i cittadini di partecipare con piccole somme di denaro, tentando la fortuna nella speranza di accaparrarsi i vari montepremi. Lo stesso vale con altri tipi di giochi quali slot machine e casinò online, che rappresentano ormai la nuova frontiera dei giochi a premi.

Ma quante sono le persone che riescono ad ottenere la vittoria? E soprattutto, quali sono le regioni più fortunate in Italia? Dando un’occhiata ai dati, la maggior parte dei vincitori proviene dal Sud Italia.

Ecco quali sono le città più fortunate.

Le città italiane con più vincite al SuperEnalotto

Guardando la Mappa della Fortuna ufficiale del SuperEnalotto, salta subito all’occhio come la maggior parte delle vincite si concentri da Roma in giù.

In particolare, abbiamo al primo posto la Campania con 18 vittorie, seguita dal Lazio con 16. Se tracciamo una linea immaginaria dal Lazio in giù, si raggiunge un numero complessivo di 68 vittorie ottenute, contro le 53 vittorie ottenute dalle regioni del centro-nord.

Le vittorie con le schedine online e la Top 10 italiana

Oltre alle classiche schedine fisiche del SuperEnalotto, le schedine online si stanno diffondendo sempre di più, rappresentando un potente strumento di gioco che consente di scommettere da qualsiasi luogo in cui ci si trovi.

Basti pensare alla vincita da 73,8 milioni di euro con una “semplice” schedina online da 2€ ottenuta il 25 marzo 2023, che ha segnato un vero e proprio punto di svolta nell’approccio al SuperEnalotto.

Ma non è questo l’importo maggiore vinto finora. Difatti, La top 10 dei montepremi vinti al Lotto riporta dei numeri decisamente più alti:

1° Bacheca dei Sistemi, 16/02/2023: €371.133.424,51

2° Lodi (LO), 13/08/2019: €209.160.441,54

3° Bacheca dei Sistemi, 30/10/2010: €177.729.043,16

4° Vibo Valentia (VV), 27/10/2016: €163.538.706,00

5° Montappone (FM), 22/5/2021: €156.294.151,36

6° Bagnone (MS), 22/08/2009: €147.807.299,08

7° Parma (PR) e Pistoia (PT), 09/02/2010: €139.022.314,64

8° Caltanissetta (CL), 17/04/2018: €130.195.242,12

9° Catania (CT), 23/10/2008: €100.756.197,30

10° Catania (CT), 19/05/2012: €94.836.378,29

Jackpot progressivi e giochi online

Come anticipato, le scommesse online stanno guadagnando sempre più terreno, offrendo agli utenti la possibilità di giocare ovunque e cogliere occasioni uniche. Queste però non si limitano solo al mondo del SuperEnalotto, ma anche a quello di casino online e slot machine virtuali, che rappresentano la nuova frontiera dei giochi a premi.

Un esempio è quello della vincita al gioco Mega Moolah, che ha consentito all’utente britannico Jon Heywood di vincere un jackpot da ben $17.200.000. Un montepremi così alto è stato raggiunto grazie al sistema di jackpot progressivo, che ha consentito l’accumulo di denaro in un periodo di oltre sei mesi.

Il meccanismo del Jackpot progressivo è molto semplice: il montepremi aumenta di volta in volta ad ogni giocata su una slot machine specifica, in questo caso Mega Moolah. Di conseguenza, la logica è molto simile a quella del montepremi del SuperEnalotto, che aumenta all’aumentare delle scommesse da parte degli utenti.

Le aree geografiche in cui si scommette di più

Non tutto è oro quel che luccica. Difatti, nonostante gli importi straordinari di alcune giocate, il mondo delle scommesse comprende anche momenti di sconforto e situazioni poco piacevoli.

Secondo il Ctstorino, il totale degli importi giocati nelle scommesse è sempre più alto, con importi che superano gli 88 miliardi nel 2022, di cui 75 relativi alle vincite e 13 relativi alle perdite.

Questi dati consentono anche di localizzare le aree col maggior numero di utenti che giocano a giochi d’azzardo, ovvero:

Lombardia, con una spesa di circa 7.2 miliardi di euro;

Campania, con una spesa di 4,3 miliardi di euro;

Lazio, con una spesa di 3,9 miliardi di euro;

Emilia Romagna, con una spesa di 3 miliardi di euro.

Il tutto senza tener conto dei giochi online, che rappresentano una fetta altrettanto grande di utenti e spese.

I giochi più gettonati

Alla luce dei dati sopracitati, risalta ancor di più la fortuna dei cittadini del Sud, come nel caso della Campania, che registra una spesa quasi dimezzata rispetto alla Lombardia ma più del doppio delle vincite nel gioco del SuperEnalotto.

Ma quali sono le categorie più gettonate dagli italiani? Ecco un elenco esaustivo, estrapolato sempre dai dati del Ctstorino:

giochi di carte: 37,5 miliardi;

slot machine e videolotterie: 18,97 miliardi;

scommesse sportive e settore ippico: 11,34 miliardi;

lotteria e gratta e vinci: 8,17 miliardi;

giochi numerici: 1,26 miliardi;

Bingo: 0,92 miliardi.

Per quanto riguarda i giochi online, si stima un volume di quasi 4 miliardi di euro, con forti rialzi dovuti al periodo della pandemia.

Nonostante i dati e le vincite, il consiglio è sempre quello di giocare responsabilmente, rispettando tutte le normative in vigore e le leggi presenti nella Guida normativa dei Giochi.