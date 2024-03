Gerace, inizio delle festività pasquali con due eventi religiosi

In occasione delle festività pasquali la Città di Gerace ospita due manifestazioni di alto profilo religioso e sociale che si svolgono il 22 e 23 marzo, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco ff, Salvatore Galluzzo.

Domani, insieme alle Comunità di Parrocchie Merici e Antonimina, con la Pro Loco e con il patrocinio del comune, si presenta “La Via Crucis Vivente”, che si svolgerà nel Centro Storico dalle ore 17.30, con partenza dalla Porta del Borghetto. Partecipano le Associazioni “Brettii” e “Leg. X Fratentis”.

Sabato alle ore 17.00 presso la Chiesa di San Francesco, Piazza delle Tre Chiese, i Lions Club di Gerace, Monasterace Kaulon e Branch Siderno “Riviera dei Gelsomini”, in sinergia con l’Associazione Culturale “Tommaso Campanella – il pensiero forte del sud” e con la partecipazione del gruppo teatrale “Insieme per Crescere” di Santa Eufemia d’Aspromonte, presentano “Gesù di Nazaret – rappresentazione sacra proiettata e animata da canti e balli”.

La rappresentazione sarà curata dall’associazione “Tommaso Campanella”, e oltre al soprano Francesca Canale che canterà lo stabat mater, ci saranno le "Marie" cioè il gruppo di donne di Santa Eufemia, con l'abito nero e la corona di perline che richiamano le tradizioni spagnole, che cantano durante la processione del Venerdì Santo dietro la Statua di Gesù.

"Sono due manifestazioni religiose che vanno ad arricchire lo spirito dell’umanità in questo periodo di Pasqua che deve rappresentare un momento di rinascita e di speranza per il presente e il futuro degli uomini, affinché si fermino le armi e ritorni la pace in tutto il mondo. Siamo contenti per l’attivismo dimostrato dall’associazionismo, che operano grazie ai numerosi volontari, i quali dimostrano il proprio attaccamento al territorio", ha dichiarato il primo cittadino.

"Ringraziamo la Comunità Interparrocchiale di Gerace, Merici e Antonimina che si è resa partecipe per coordinare l’attesa “Via Crucis Vivente”. Un ringraziamento lo rivolgiamo ai Lions Club e tutte le associazioni coinvolte nella manifestazione di sabato, che gli organizzatori hanno inteso promuovere la fine di ogni guerra", ha concluso.